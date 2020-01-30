2020-01-30T12:42:45+03:00
Здоровье

Губернатор Тульской области Алексей Дюмин: Будем строить новые ФАПы и амбулатории

23 января губернатор Тульской области Алексей Дюмин посетил мкр. Петровский квартал, где проинспектировал работу местного амбулаторно-поликлинического отделения и строительство новых жилых объектов
Михаил КОПАНИЦА
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Алексей Дюмин посетил мкр. Петровский квартал, где проинспектировал работу местного амбулаторно-поликлинического отделения и строительство новых жилых объектовАлексей Дюмин посетил мкр. Петровский квартал, где проинспектировал работу местного амбулаторно-поликлинического отделения и строительство новых жилых объектовФото: Алексей ФОКИН
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Амбулатория появилась в микрорайоне по инициативе Главы региона. В мае прошлого года на встрече с медиками обсуждался вопрос доступности первичной медико-санитарной помощи в Тульской области. Тогда к Главе региона обратился фельдшер Михаил Авилов, который рассказал, что в мкр. Петровский квартал, где его молодая семья приобрела жилье, нет медицинского учреждения.

Обращение не осталось без внимания: в тот же день в правительстве региона состоялось совещание, где Алексей Дюмин поручил профильным министерствам и городской администрации проработать вопрос о строительстве амбулатории в Петровском квартале. На эти цели из областного бюджета было выделено около 10 млн рублей. Амбулаторию возвели в кратчайшие сроки: строительные работы начались в октябре минувшего года, а уже 25 декабря 2019 года приняли первых пациентов.

- Амбулатория рассчитана на 50 посещений в смену, - рассказал министр здравоохранения Тульской области Алексей Эрк. - Здесь работают терапевтический и педиатрический кабинеты, дневной стационар, прививочный, смотровой кабинеты, кабинеты медицинской профилактики и неотложной медицинской помощи. В ближайших планах - работа по графику узких специалистов. На сегодня к учреждению прикреплены порядка 600 человек, из них более 200 - дети.

- Для жителей микрорайона открытие амбулатории стало праздником: теперь они могут получить первичную медицинскую помощь в двух шагах от дома! – не скрывает радости фельдшер Михаил Авилов. – Для меня Петровский теперь не только место жительства, но и место работы. Трудиться здесь интересно — много молодежи, детишек, есть и возрастные пациенты. В планах 2020 года — провести масштабный день здоровья на территориях, которые обслуживает наша амбулатория.

- Как только мы подключились к региональной информационной системе здравоохранения Тульской области (РИСЗ ТО), тут же пошла запись на прием: за первые 4 дня работы мы приняли 81 пациента, в т. ч. 35 детей. Амбулатория принимает не только жителей нашего микрорайона, но и ближайших населенных пунктов. Сегодня у нас День здорового ребенка, принимаем малышей до года. Кстати, за месяц у нас появилось 25 малышей! -

рассказывает Любовь Рогова, директор ГУЗ «Амбулатория

п. Рассвет».

Алексей Дюмин, губернатор Тульской области:

- Необходимо строить и открывать медицинские учреждения, чтобы не вынуждать людей ездить на прием к врачу через весь город. Первичная медицинская помощь – приоритет в развитии системы здравоохранения, обозначенный Президентом России. Петровская амбулатория – первый для Тулы опыт строительства медицинского учреждения в новом микрорайоне с нуля, его надо тиражировать: при планировании будущих жилых массивов наряду с другими социальными объектами застройщикам необходимо предусматривать и строительство медучреждений.

Напомню, что по нацпроекту «Демография» поставлена задача повышать уровень жизни граждан. Это целый ряд вопросов, которые связаны с медициной и которые необходимо решать. Во главе угла - предоставление качественных услуг в сфере здравоохранения. В Тульской области ведется большая работа по развитию этой отрасли: появится онкоцентр, идет строительство перинатального центра. Мы начали выделять средства на улучшение материально-технической базы больниц и поликлиник, около 150 млн рублей заложены из внебюджетных источников.

2020 год в Тульской области стал Годом здоровья. Мы продолжим ремонтировать поликлиники, стационары, а где необходимо - будем строить новые ФАПы и амбулатории.

В ходе визита Алексей Дюмин поручил приобрести для врачей медучреждения автомобиль повышенной проходимости.

Далее губернатор Тульской области проинспектировал ход строительства нового жилья в микрорайоне. С 2016 года здесь построено 32 дома, в них более 2 200 квартир. В этом году планируется возвести еще 3 многоквартирных дома. Строительство идет с привлечением средств дольщиков, по двум домам сроки перенесены, с дольщиками проводится разъяснительная работа. Губернатор поручил строго контролировать соблюдение заявленных сроков строительства.

- Сейчас в Петровском активно развивается инфраструктура, нужно создавать парковые и игровые зоны, спортивные площадки, ускорить проектирование новой дороги, - отметил Алексей Дюмин. – Надо проработать вопрос о целесообразности переноса автобусной остановки ближе к амбулатории, все построенные социальные объекты необходимо поддерживать в надлежащем состоянии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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