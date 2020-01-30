От А до Я: 2019 год с Алексеем Дюминым

«Анапа»

В 2019 году по поручению Алексея Дюмина на базе Военного инновационного технополиса Минобороны России «ЭРА» в Анапе была создана тульская научная рота. Она стала первой в технополисе ротой, в которой все новобранцы из одного региона. Здесь не только служат, но и осваивают передовые системы вооружений, приобретают опыт научно-исследовательской и инженерно-конструкторский деятельности.

«Безопасные и качественные автомобильные дороги»

В 2019 году по программе «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в Тульской области отремонтировано 62 дороги – 19 регионального и 43 местного значения общей протяженностью свыше 198 км. Кроме ремонта дорожного полотна, проведены ремонт тротуаров, замена бордюрного камня, устройство искусственного освещения, светофоров. На эти цели было выделено более 2,5 млрд руб.

«Вооружение»

Тульская область – один из лидеров в России по исполнению гособоронзаказа, который в 2019 году был выполнен в полном объеме и в установленные сроки. На ведущих оборонных предприятиях региона реализуются инвестиционные проекты на общую сумму свыше 30 миллиардов рублей. Большая часть этих средств направлена на реструктуризацию производственных мощностей предприятий, а также на разработку и выпуск новой высокотехнологичной продукции гражданского назначения.

22.11.2019. Алексей Дюмин представил Министру обороны РФ Сергею Шойгу проект регионального центра управления в Тульской области.Фото: материалы пресс-служб

«Год театра» в нашем регионе оказался богат на события. Туляки впервые стали зрителями или участниками целого ряда проектов российских звезд, таких как десант «Табакерки» под руководством Владимира Машкова, гастроли и творческие встречи с Сергеем Безруковым, творческая акция Максима Аверина в кремле, музыкально-театральный спектакль Родиона Щедрина под руководством Валерия Гергиева. А по итогам всех мероприятий регион вошел в десятку лидеров нацпроекта «Культура» в 2019 году. Под эгидой Года театра стартовал региональный фестиваль «Театр на английском», участниками которого стали школьные театральные коллективы практически всех муниципальных образований Тульской области.

«Демография»

Нацпроекту «Демография» Алексей Дюмин уделяет особое внимание. Так, в 2019 году в его рамках на базе некоммерческой организации в Туле открылся Дом для пожилых людей, нуждающихся в заботе и квалифицированной помощи. По поручению губернатора разработан новый пакет социальных мер для поддержки многодетных семей. Сумма областного материнского капитала при рождении третьего и последующего ребенка в Тульской области будет увеличена более чем вдвое – с 69 до 150 тысяч рублей.

«Евролига» Впервые в своей истории ФК «Арсенал» представлял Россию в турнире еврокубков. Шестое место тульской команды в национальном чемпионате (еще один рекорд в истории клуба!) дало «оружейникам» путевку в Лигу Европы. Это стало возможным при активной поддержке футбольного клуба губернатором Тульской области Алексеем Дюминым.

«Жилье»

Одним из приоритетных для регионального правительства остается жилищный вопрос. В 2019 году Тульская область вступила в очередной этап федеральной программы. Ключи от новых квартир начали получать жители домов, признанных аварийными до 1 января 2017 года. Среди них — Тула и Алексин. Всего в программе 13 муниципалитетов. Получат новое жилье и владельцы квартир в домах, признанных аварийными после 1 января 2017 года. Выделенное финансирование позволит переселить 165 семей.

«Земля, которой мы гордимся»

Такое название получило Послание Алексея Дюмина жителям области и депутатам областной Думы. Главной его темой стало подведение промежуточных итогов реализации Программы социально-экономического развития региона. Программа уже выполнена на 87%, а по отдельным направлениям уже перевыполнена. Алексей Дюмин подчеркнул, что за оставшиеся два года необходимо не только достичь всех показателей, которые были определены в 2016 году, но и продвинуться значительно дальше.

«Интернет в отдаленные села»

Во всех населенных пунктах Тульской области с численностью от 250 до 500 жителей установлены уличные точки доступа к Wi-Fi. В 2019 году в своем ежегодном Послании Алексей Дюмин обратил внимание на труднодоступность связи в некоторых отдаленных населенных пунктах региона. По поручению губернатора в первом квартале 2020 года будут разработаны механизмы и способы подключения домохозяйств к высокоскоростному Интернету. В частности, это должно помочь жителям отдаленных деревень и сел, тянуть сеть в которые операторам связи представляется нерентабельным.

«Команда развития»

В 2019 году по инициативе губернатора Алексея Дюмина был реализован проект по созданию единой региональной базы управленцев нового поколения «Команда развития». Она объединила представителей ключевых предприятий региона, бизнеса и органов власти. Кандидатуры участников «Команды развития» будут первыми рассматриваться при открытии вакансий, организации стажировок и формировании команд, реализующих проекты развития в Тульской области. По итогам Всероссийского конкурса «Лучшие кадровые практики и инициативы в системе государственного и муниципального управления» проект Тульской области «Команда развития» отмечен Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации.

«Легенды хоккея»

В марте 2019 года команда хоккеистов, которые не раз защищали честь страны на мировом уровне, провела матч против сборной Ночной хоккейной лиги Тульской области на закрытии Губернского катка. По приглашению Алексея Дюмина в матче приняли участие Павел Буре, Сергей Федоров, Алексей Жамнов, Александр Якушев, Алексей Касатонов, Александр Кожевников, Валерий Каменский, Вячеслав Фетисов и Игорь Болдин.

«Музейная столица»

Тульская область – «музейная столица» России, наряду с Москвой и Санкт-Петербургом. За 4 года в музейном комплексе «Куликово поле» в Моховом, Тульском государственном музее оружия, музеях Тульского кремля появились современные интерактивные экспозиции мирового уровня. Только за последний год создано более десяти новых музейных экспозиций, включая музей археологии и локальных войн в кремле.

«Новые корпуса» тульской детской областной больницы были построены и уже оказывают помощь маленьким пациентам. Строительство двух корпусов больницы долгое время было заморожено, но благодаря усилиям Алексея Дюмина и правительства региона его удалось возобновить и завершить. Корпуса оснащены новейшим оборудованием. «Это высший мировой класс», - сказал во время посещения первого из новых корпусов знаменитый врач, президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль.

«Область-лидер»

По ряду показателей наш регион занимает лидирующие позиции в стране. Так, созданная в 2016 году особая экономическая зона «Узловая» на 3-м месте по среднегодовому количеству привлеченных резидентов (3-4 резидента ежегодно). В ОЭЗ «Узловая» зарегистрировано 14 резидентов, 3 из которых уже запустили свои производства. Хотя Тульская область остается в первую очередь промышленным регионом, все больший вклад в ее экономику вносит и сельское хозяйство. Урожай рапса в прошлом году составил более 160 тыс. тонн (3-е место в РФ), собрано почти 600 тыс. тонн картофеля (2-е место в РФ). Под урожай 2020 года посеяно около 300 тыс. гектаров озимых зерновых культур. Это максимальное значение за последние несколько лет.

Парк «Патриот»

Накануне празднования Дня Победы в Туле открылся парк «Патриот». Это первый в регионах нашей страны аналог военно-патриотического парка культуры и отдыха минобороны России. Тульский парк «Патриот» построен по инициативе главы региона целиком на внебюджетные средства. На территории парка есть конгресс-центр, тенто-мобильные укрытия со сменными экспозициями и интерактивными зонами. Оборудованы уличное кафе и детская игровая площадка, под открытым небом работает выставка военной техники разных лет (0+).

08.05.2019. Состоялось торжественное открытие парка «Патриот». Площадка стала новым центром притяжения горожан и гостей города.Фото: материалы пресс-служб

«Ремонт сельских ДК»

В рамках регионального проекта «Культурная среда» в 2019 году в Тульской области проведен капитальный ремонт ряда сельских домов культуры. В программу были включены 6 объектов в Алексине, Ефремове, Дубенском и Тепло-Огаревском районах. Предполагается, что в общей сложности обновленные ДК будут посещать более 6,5 тыс. человек из ближайших населенных пунктов.

«Сады детские»

Сразу два детских сада открылось в областном центре в минувшем году. Садик «Солнечный» Центра образования № 9 имени генерала Аркадия Ермакова рассчитан на 75 мест и построен с учетом новых нормативов для детских дошкольных учреждений, имеет всю необходимую инфраструктуру. В том числе доступную среду для маломобильных граждан: подъемник, специальную разметку, лифт, зону безопасности. Также сдан в эксплуатацию новый детский сад на 120 мест на ул. Серебровской. На завершающем этапе – строительство зданий детских садов в Щекино, Новомосковске, Веневе.

«Туризм»

Тульская область активно развивает свой туристический потенциал и повышает уровень сервиса в туриндустрии. Эта работа дает реальный результат. В прошлом году регион посетили более 1 миллиона человек.

«Улыбнись, Россия!»

В минувшем году под патронажем губернатора Алексея Дюмина в Тульской области прошел XX юбилейный фестиваль юмористического кино. На нем было показано более двух десятков фильмов. Сеансы проводились в 17 муниципальных кинозалах. В гости к тулякам приехали известные российские актеры.

«Фельдшерско-акушерские пункты»

В 2019 году в Тульской области введено в эксплуатацию 22 ФАПа. 16 из них открыты и ведут прием пациентов. Медицинскую помощь в них получают более 8 300 человек. «Хавейл»

В июне губернатор Алексей Дюмин презентовал реализованный инвестиционный проект по строительству автомобильного завода Haval Президенту Владимиру Путину. Объем инвестиций на первом этапе составил 38 млрд рублей. Создано 1 100 рабочих мест. Второй этап проекта по производству двигателей, коробок передач и многого другого предусматривает инвестиции не менее 20 млрд рублей, создание еще более 1 000 рабочих мест.

«Цифровое телевещание»

11 февраля прошлого года Тульская область одна из первых в России полностью перешла на цифровое вещание. Сегодня у каждого из туляков есть возможность бесплатно смотреть 20 телевизионных каналов в более высоком качестве, чем в аналоге.

«Час контроля»

В минувшем году губернатор начал проводить «Час контроля» в новом формате – с участием не только руководителей органов исполнительной власти, но и самих заявителей. Мероприятие проводится ежемесячно.

«Школа родственного ухода»

начала работу в Тульской городской больнице №3. Медработники учат родственников пациентов ухаживать за больными в домашних условиях, в частности, обеспечивать обезболивание онкобольных, одиноких пожилых людей, а также пострадавших после тяжелых травм или при обострении хронических болезней.

«Щекиноазот»

В присутствии Министра финансов РФ Антона Силуанова и губернатора Алексея Дюмина между ОАО «Щекиноазот», АО «Газпром-банк» и АО «Российский экспортный центр» (РЭЦ) подписан меморандум. Документ определил основные направления и формы взаимовыгодного сотрудничества при строительстве установки по производству аммиака и карбамида проектной мощностью 525 тыс. и 700 тыс. тонн в год соответственно на промышленной площадке предприятия.

«Экологическая безопасность»

Алексей Дюмин отметил, что Тульская область – один из наиболее индустриально развитых регионов в Центральном федеральном округе, и вопрос экологической безопасности для региона особенно актуален. Поэтому необходимо применять систему современного экологического регулирования на основе наилучших доступных технологий. 36 крупных промышленных предприятий региона утвердили планы природоохранных мероприятий на 2018–2021 годы на общую сумму 6,43 млрд рублей.

«Юные футболисты»

получили возможность круглый год тренироваться в комфортных условиях благодаря строительству нового футбольного манежа на стадионе «Арсенал». Он был возведен по инициативе губернатора в короткие сроки за счет внебюджетных средств. «Прежде всего, мы создаем условия для воспитания молодых спорт-сменов. Здесь будут готовить резерв для футбольного клуба «Арсенал». Уверен, что через несколько лет мы увидим этих ребят в основной команде», - подчеркнул Алексей Дюмин. Кроме того, для тренировок в теплый сезон будет оборудовано новое современное поле с искусственным покрытием.

«Язык»

Глава региона не раз подчеркивал: власть должна научиться говорить с людьми на одном языке и слышать их. «Сегодня у граждан как никогда велик запрос на открытость, личные встречи и более тесное общение. Важно не обещать невозможного, слышать людей и не просто отвечать на их вопросы, а помогать в решении существующих проблем», - уверен Алексей Дюмин.