2020-01-29T12:38:44+03:00
Общество

22 том «Детской энциклопедии» – «Собаки и щенки» уже в продаже!

Яркие иллюстрации и увлекательный рассказ о собаках и щенках, развивающие задания и интересные факты помогут вашему ребенку узнать много нового
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22 том «Детской энциклопедии» – «Собаки и щенки» уже в продаже!22 том «Детской энциклопедии» – «Собаки и щенки» уже в продаже!
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Эта книга – настоящий подарок для любознательных дошкольников, а также их родителей и воспитателей. Яркие иллюстрации и увлекательный рассказ о собаках и щенках, развивающие задания и интересные факты помогут вашему ребенку узнать много нового и подготовиться к школе.

Напомним, 28 августа в Туле вышла уникальная книжная коллекция «Детская энциклопедия». Эти книги – настоящий подарок для любознательных дошкольников и учеников начальной школы, а также их родителей. Высокое качество полиграфии делает тома коллекции отличным подарком для будущих гениев.

Каждый новый том будет поступать в продажу еженедельно по средам. Коллекция состоит из 30 томов.

Книги вы сможете приобрести в киосках «Пресса» в Туле по адресам:

Зареченский район:

1. ул. Октябрьская, 5 (на пересечении ул.Октябрьска/Епифанская)

2. пересечение ул. Комсомольская/М.Горького (ост. «Хопер»)

3. ул. Пузакова, 3

4. ул. Октябрьская, 93 (около маг.«Спутник»)

5. ул. М. Горького, 33 (ост. «Трамвайное кольцо»)

6. ул. Октябрьская 203 (ост. «Комсомольский парк»)

7. ул. Пузакова, 2, ост. «Демидовская»

Привокзальный район:

1. ул. Ползунова, 7 (РТИ)

2. Красноармейский пр-т, 48 (около НИИ Репрографии)

3. п.Косая Гора, М.Горького, 13

4. Мясново, ул.Кабакова, 79 (около маг. «Прогресс»)

5. пр-т Ленина, 104 (ост.«Педуниверситет»)

Пролетарский район:

1. ул.Металлургов, 80-а ( авт.ост. «К/т Искра»)

2. ул.Марата, 26 (ост. «Плеханова»)

3. ул.Кутузова, 13

4. ул.Вильямса, ост. «Нестерова»

5. ул. Вильямса, 30 (ост. «Областная больница»)

6. ул.Майская, 5

7. ул. Ложевая, 133 (ост. «ул.Калинина»)

Советский район:

1. ул.Коминтерна, 28 (ТЦ «Маргарита»)

2. пр-т Ленина, 92 ( ост. «Автовокзал»)

3. ул.Советская, 12 (ост. «Пл.Восстания»)

4. Красноармейский пр-т, 21

5. ул. Лейтейзена, 3

6. ул. Советская, 2

7. ул.Вересаева, 6

Центральный район:

1. ул. Кауля, 13 (около маг.«Хозтовары»)

2. ул. Кауля, 45 (ост.«Красный перекоп»)

3. пр-т Ленина, 129 (ост. «Вознесенского»)

4. ул. Первомайская, 10

5. пр.Ленина, 67 (ост. «Первомайская»)

Павильон «Пресса»:

1. пр Ленина, 116

Внимание: тома «Детской энциклопедии» можно заказать по телефону 50-12-92

Без возрастных ограничений 0+

ИСТОЧНИК KP.RU

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