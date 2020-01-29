22 том «Детской энциклопедии» – «Собаки и щенки» уже в продаже!
Эта книга – настоящий подарок для любознательных дошкольников, а также их родителей и воспитателей. Яркие иллюстрации и увлекательный рассказ о собаках и щенках, развивающие задания и интересные факты помогут вашему ребенку узнать много нового и подготовиться к школе.
Напомним, 28 августа в Туле вышла уникальная книжная коллекция «Детская энциклопедия». Эти книги – настоящий подарок для любознательных дошкольников и учеников начальной школы, а также их родителей. Высокое качество полиграфии делает тома коллекции отличным подарком для будущих гениев.
Каждый новый том будет поступать в продажу еженедельно по средам. Коллекция состоит из 30 томов.
Книги вы сможете приобрести в киосках «Пресса» в Туле по адресам:
Зареченский район:
1. ул. Октябрьская, 5 (на пересечении ул.Октябрьска/Епифанская)
2. пересечение ул. Комсомольская/М.Горького (ост. «Хопер»)
3. ул. Пузакова, 3
4. ул. Октябрьская, 93 (около маг.«Спутник»)
5. ул. М. Горького, 33 (ост. «Трамвайное кольцо»)
6. ул. Октябрьская 203 (ост. «Комсомольский парк»)
7. ул. Пузакова, 2, ост. «Демидовская»
Привокзальный район:
1. ул. Ползунова, 7 (РТИ)
2. Красноармейский пр-т, 48 (около НИИ Репрографии)
3. п.Косая Гора, М.Горького, 13
4. Мясново, ул.Кабакова, 79 (около маг. «Прогресс»)
5. пр-т Ленина, 104 (ост.«Педуниверситет»)
Пролетарский район:
1. ул.Металлургов, 80-а ( авт.ост. «К/т Искра»)
2. ул.Марата, 26 (ост. «Плеханова»)
3. ул.Кутузова, 13
4. ул.Вильямса, ост. «Нестерова»
5. ул. Вильямса, 30 (ост. «Областная больница»)
6. ул.Майская, 5
7. ул. Ложевая, 133 (ост. «ул.Калинина»)
Советский район:
1. ул.Коминтерна, 28 (ТЦ «Маргарита»)
2. пр-т Ленина, 92 ( ост. «Автовокзал»)
3. ул.Советская, 12 (ост. «Пл.Восстания»)
4. Красноармейский пр-т, 21
5. ул. Лейтейзена, 3
6. ул. Советская, 2
7. ул.Вересаева, 6
Центральный район:
1. ул. Кауля, 13 (около маг.«Хозтовары»)
2. ул. Кауля, 45 (ост.«Красный перекоп»)
3. пр-т Ленина, 129 (ост. «Вознесенского»)
4. ул. Первомайская, 10
5. пр.Ленина, 67 (ост. «Первомайская»)
Павильон «Пресса»:
1. пр Ленина, 116
Внимание: тома «Детской энциклопедии» можно заказать по телефону 50-12-92
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