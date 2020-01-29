2020-01-29T10:46:54+03:00
Происшествия

В Тульской области незаконно сливали химические отходы

Происхождение маслянистой жидкости установят в лабораторных условиях
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В Новомосковске незаконно сливали химические отходы.В Новомосковске незаконно сливали химические отходы.Фото: материалы пресс-служб
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В Новомосковске незаконно сливали химические отходы недалеко от промышленных предприятий на ул. Свободы.

Об инциденте стало известно после того как в соцсети просочилось видео. Его снял очевидец днем 22 января. На кадрах черная жидкость неизвестного происхождения сливается на землю из автоцистерны.

В дело вмешались общественники. Автор видео рассказал им, что от стоков исходил сильный химический запах. Именно такой регулярно ощущался в данном районе с лета 2019 года, но источник его был неизвестен.

Жидкость сливали на землю из автоцистерны. Фото: материалы пресс-служб

Жидкость сливали на землю из автоцистерны.Фото: материалы пресс-служб

Активисты обратились в городскую администрацию и контролирующие органы. В сходе осмотра территории комиссия под слоем выпавшего снега обнаружила следы слива стоков.

Специалисты лаборатории отобрали пробы. Их результаты станут известны на этой неделе.

- Кора деревьев, растущих на данной местности, на высоте около 30 см от слоя снега пропитана маслянистой жидкостью. Это говорит о том, что при сливе уровень жидких отходов поднимается на данную высоту, а затем растекается по рельефу и впитывается в почву, - пояснил Член общественной палаты Тульской области, председатель ТРОО «Экологическая защита» Вадим Баранов.

По факту незаконного сброса жидких отходов контролирующими органами возбуждены административные дела, проводятся проверки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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