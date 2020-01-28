Китайский коронавирус: стоит ли тулякам ждать беды

1. ТУРИСТЫ

Одно из популярных направлений в туристической среде - остров Хайнань. От города Ухань, где зафиксировали вспышку вируса, он расположен в 1,5 тысячах километров. Однако желающих туляков отправиться на остров Хайнань практически нет.

- В этом году неактивный спрос на Китай. Это первое. Во-вторых, там сейчас межсезонье. Январь, февраль, март — месяцы довольно пасмурные. В это время довольно прохладно и ветрено на улице. Температура воды в море выше, чем, скажем, воздуха. Плюс ко всему, муссируемая СМИ тема [коронавируса], и рекомендации МИД воздержаться от поездок, естественно, накладывают отпечаток. Паники массовой нет, но и спрос в связи с этим отсутствует, по крайней мере, у нас. Если к нам обратятся, то скорее будем отговаривать туристов от поездок на остров Хайнань, - прокомментировал ситуацию руководитель туристического агентства Алексей Новиков.

Впрочем, между Тульской областью и Китаем отсутствует прямое авиасообщение. Все летят через Москву. Там сейчас установили дополнительный контроль прибывших в Россию.

2. РАБОЧИЕ

Китай – инвестиционный партнер Тульской области. В регионе есть ряд предприятий, на которых работают граждане КНР. Путь в Тулу для рабочих тот же, что и для иностранных туристов - через Москву.

3. СТУДЕНТЫ

Сегодня в тульских вузах учатся 28 китайцев. Первая ассоциация: закончатся каникулы - привезут коронавирус. В ТулГУ сообщили, что никто из студентов никуда не собирается.

- По информации института международного образования ТулГУ, в настоящее время в университете обучаются 2 гражданина Китайской Народной Республики. За пределы Российской Федерации студенты не выезжали и не выражали намерений посетить Китай в ближайшее время. 24 января терапевтом Поликлинического отделения № 2 ГУЗ «ТГКБСМП им. Д.Я. Ваныкина» был проведен профилактический осмотр обучающихся. В дополнение к этому со всеми иностранными студентами ТулГУ из потенциально опасных регионов была проведена беседа предупредительного характера по поводу мер по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции. Все возвращающиеся с каникул иностранные граждане пройдут профилактический медицинский осмотр в Поликлиническом отделении № 2 ГУЗ «ТГКБСМП им. Д.Я. Ваныкина». Текущая дезинфекция в общежитиях и учебных корпусах обеспечивается, - рассказали «КП-Тула» в пресс-службе ТулГУ.

На минувшей неделе тульские медики провели профилактические осмотры и в ТГПУ им. Л.Н. Толстого. В этом вузе учатся 26 человек из Китая. Осмотры показали: все здоровы, ситуация также находится под контролем.

- В университете проводится текущая дезинфекция в соответствии с требованиями санитарных правил. В начале весеннего семестра с учащимися, проживающими в общежитии для иностранных студентов, будут проведены тематические встречи для разъяснения мер профилактики и необходимых шагов при появлении клинических проявлений острого респираторного вирусного заболевания.

Из 26 человек – граждан КНР, обучающихся в ТГПУ им. Л. Н. Толстого, 15 человек в настоящее время находятся в Китае на каникулах. Остальные студенты – в России.

При возвращении из КНР студенты будут находиться в изоляторах до прохождения медицинского осмотра. По результатам данного осмотра они будут либо допущены до занятий и проживания в своих комнатах в общежитии, либо госпитализированы. Студенты, допущенные до занятий, будут наблюдаться ежедневно медицинскими работниками на протяжении 14 дней, до окончания инкубационного периода.

В настоящий момент в общежитии ТГПУ им. Л. Н. Толстого проживает 232 человека. Все они, за исключением уехавших из г. Тулы на период каникул, прошли медицинский осмотр. Остальные студенты, по мере возвращения в университет, будут направляться в поликлинику для прохождения медицинского осмотра, - сообщила «Комсомолке» Татьяна Кашпирева, кандидат педагогических наук, доцент, декан международного факультета, руководитель центра тестирования иностранных граждан ТГПУ им. Л.Н. Толстого.