Тулякам предлагают спеть песни Победы

Жителям Тулы и области предлагают поучаствовать в акции «45 песен Победы» и стать музыкальным сопровождением шествия «Бессмертного полка» 9 мая.

В 2020 году «Бессмертный полк» уже в третий раз пройдет по Туле под песни горожан. Впервые эту акцию запустили в 2018 году, тогда за несколько месяцев удалось собрать материал на 2 часа 39 минут. В 2019 году об акции узнали еще больше неравнодушных граждан, благодаря чему удалось собрать уникальный 4-часовой музыкальный ряд. Всего за два года в акции поучаствовали 233 туляка.

- Исполнить песню может любой желающий, в акции нет возрастных ограничений. К слову, самым маленьким исполнителем стал 4-летний мальчик, а самым возрастным — 72 летний мужчина, - рассказала "КП-Тула" координатор МИПОД «Бессмертный полк» в Туле и Тульской области Елена Гребнева.

Важным является качество исполнения песни и качество ее записи, ведь под ваш голос будет звучать на весь город в 75-ю годовщину Победы. Запись обязательно должна быть студийной, аудиозаписи с диктофона не допускаются. Для качественной записи туляки могут обратиться в близлежащую музыкальную школу, университет или музыкальный колледж.

В 2020 году список рекомендуемых песен к исполнению расширили, для того чтобы туляки познакомились с редкими душевными композициями военных лет. Со списком рекомендуемых песен можно ознакомится на официальном сайте проекта. Также вы можете исполнить любую понравившуюся вам композицию. Песни должны быть преимущественно в маршевом или вальсовом стиле.

Технические требования к аудиозаписям:

Для того, чтобы песня в вашем исполнении прозвучала во время шествия ее необходимо записать и отправить до 12 апреля 2020 года на электронную почту polk@71region.ru.

Качество записей должно быть студийным, формат записи - любой расширенный. Допускается формат мр3 не менее 256 kbps, частотой дискретизации не менее 44100 khz и bit depth не менее 16 bit.