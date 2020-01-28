2020-01-28T11:31:09+03:00
Происшествия

Задержанным педофилом в Туле оказался 22-летний иностранец

Насильник напал на 14-летнюю девочку на улице Хворостухина
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В Туле правоохранители задержали предполагаемого педофила.В Туле правоохранители задержали предполагаемого педофила.Фото: Алексей ФОКИН
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В Туле правоохранители задержали подозреваемого в совершении насильственных действий сексуального характера в отношении несовершеннолетней девочки. Им оказался 22-летний иностранец.

ЧП произошло 26 января. Насильник напал на 14-летнюю девочку на улице Хворостухина в Туле. Затем скрылся с места преступления.

В СУ СК РФ по Тульской области возбуждено уголовное дело. Сейчас с задержанным работают следователи. Решается вопрос о заключении его под стражу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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