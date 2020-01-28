2020-01-28T10:38:49+03:00
Общество

Из Калуги - в Казань, Екатеринбург и Санкт-Петербург с РусЛайн

Билеты на летний период уже в продаже!
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Из Калуги - в Казань, Екатеринбург и Санкт-Петербург с РусЛайнИз Калуги - в Казань, Екатеринбург и Санкт-Петербург с РусЛайнФото: материалы пресс-служб
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Авиакомпания РусЛайн открыла продажи авиабилетов на сезон «Лето-2020» из Калуги в Казань, Екатеринбург и Санкт-Петербург. В настоящий момент можно купить билеты на период до 23 октября 2020 г.

В Казань и Екатеринбург рейсы будут выполняться, как и ранее, 2 раза в неделю, а в Санкт-Петербург – 3 раза в неделю.

Стоимость билета из Калуги в Казань начинается от 2000 рублей в одну сторону, из Калуги в Санкт-Петербург – от 2250 рублей в одну сторону, из Калуги в Екатеринбург – от 2500 рублей в одну сторону.

Приобрести авиабилеты без дополнительных сборов, а также узнать новости авиакомпании и расписание полетов можно на официальном сайте перевозчика rusline.aero и на сайте аэропорта klf.aero.

Билеты на летний период уже в продаже! Фото: материалы пресс-служб

Билеты на летний период уже в продаже!Фото: материалы пресс-служб

На правах рекламы. АО «международный аэропорт «Калуга».

ИСТОЧНИК KP.RU

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