2020-01-27T17:04:31+03:00
Общество

Как решится "туалетный" вопрос в Центральном парке Тулы

"Комсомольская правда в Туле" разбиралась в ситуации
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Фото: Архив "КП"Фото: Архив "КП"
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Ранее «Комсомольская правда в Туле» писала о том, что туляки жалуются на работу общественных туалетов в Центральном парке города.

По их словам, сейчас из четырех уборных работает только одна - рядом со зданием «Динамо». Остальные же - на пляже, возле велодорожки и возле колеса обозрения закрыты. Туляки убедились в этом в самый неподходящий момент - когда пришли с детьми на фестиваль санок.

На здании работающего туалета висело разъяснение, что три туалета из четырех не работают в осенне-зимний период. По какой причине — нам рассказали в пресс-службе «Тульских парков».

Все дело в том, что в осенне-зимний период в парке наблюдается сниженная посещаемость. В связи с этим, исходя из сезонной работы площадки аттракционов и пляжа, общественные туалеты этих территорий работают только в весенне-летний период.

Фото: Архив "КП"

Фото: Архив "КП"

Круглый год же работает уборная у здания «Динамо», график: ежедневно с 9:00 до 20:00. Туалет на велодорожке планируют ввести в круглогодичную эксплуатацию, для этого сейчас проводятся ремонтные работы. Плановая дата ввода объекта – 3 февраля текущего года.

Воспользоваться туалетами можно в комнате истории парка, базе проката и в здании администрации или зайдя в места общественного питания на территории парка. Кроме того, во время массовых мероприятий в местах массового скопления граждан устанавливаются биотуалеты, организовывается доступ в туалетную комнату на главной сцене.

ИСТОЧНИК KP.RU

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