Почему не работают туалеты в Центральном парке Тулы?

Проблема общественных туалетов в местах массового скопления людей всегда стоит остро. Чаще всего уборных мало, а если они и есть, то большинство из них - закрыты. Особенно остро вопрос встает в холодное время года в общественных местах, когда до ближайшего туалета приходится идти приличное расстояние. И этой зимой туляки уже не первый раз обращают внимание на проблему с туалетами в Центральном парке.

В редакцию «Комсомолки» поступают жалобы на работу туалетов «Зеленая остановка» в Центральном парке им. П.П. Белоусова. Так, в середине января тулячка Валентина Николаевна сообщила, что туалет возле колеса обозрения не работал. Ни объявления о закрытии, ни режима работы на уборной не было.

- На выходных выдалась прекрасная погода, располагающая к прогулке в парке. И в субботу, и в воскресение толпы туляков заполонили весь парк. Но вот "Зеленая остановка"(так назвали туалет) гуляющих подвела: было закрыто. Почему такая несправедливость? куда бежать по нужде?, - возмущалась жительница.

Фото: Архив "КП"

В неработающих туалетах убедились наши корреспонденты лично, когда пришли на веселый праздник Санни-дей. Воскресный день, погода располагает для прогулок и веселья, чем успешно и занимались семьи с детьми, преподаватели дошкольных и школьных учреждений да и просто любители неспешных прогулок на свежем воздухе.

По нашим данным, только на фестиваль нарядных санок собрались до 200 человек. Яркий праздник, горячий чай, дети, немного замерзшие на морозе - многие грелись предложенным напитком и ... бежали с детьми по нужде. К сожалению, мест, куда зайти с ребенком (кроме кафе) не оказалось: туалеты, расположенные поблизости от летней эстрады, где проходило мероприятие, оказались закрытыми. К слову ,уборная возле колеса обозрения, на которую жители Тулы жаловались ранее — снова не работала. Каких-либо объявлений о режиме работы мы также не нашли.

Фото: Архив "КП"

Обойдя весь парк в поисках открытой "Зеленой остановки", мы все же наши объяснение. На уборной, расположенной на большом кругу по направлению к прудам, висит объявление (кстати, перед нами туда как раз дергала закрытую ручку беременная девушка). Из всех четырех "Зеленых остановок" в осенне-зимний период работает только одна- недалеко от "Динамо". Однако ни туалет на пруду, ни у колеса обозрения нас туда не направил. Получается, если в парке попить горячего чайку, бежать придется прямо до дома!

Справедливости ради, туалет мы нашли ... в лыжном прокате. Тепло, уютно, но уверенны, о нем мало, кто догадывается.

Для справки

Центральный парк культуры и отдыха имени П. П. Белоусова является достаточно крупным — его площадь 143 гектара. И лучше иметь в виду, если зимой вы с ребенком находитесь на одном конце парка (катаетесь на ватрушке на пруду), то добежать до другого конца можно просто не успеть.

Фото: Архив "КП"

Согласно нормативным документам, в парках и на общественных мероприятиях обязательно должны быть установлены туалеты. Приводим для справки документ СанПин:

«Для мест большого пешеходного движения и крупного потока людей, примерный расчет вместимости уборных – 1 унитаз или 2 писсуара на 500 человек. Радиус обслуживания около 500-700 метров. СанПин общественных уборных требует, чтобы места и подходы к ним были обозначены соответствующими знаками и указателями».

Кроме того, проведение массовых мероприятий предусматривает и соответствующее оборудование. На мероприятиях с большим количеством людей туалетов должно быть больше: из расчета 3 штуки на 100 человек, при условии длительности мероприятия до 5 часов.

"Комсомольская правда в Туле" обратилась в ГУ ТО "Тульские парки" с за официальным комментарием.