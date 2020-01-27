2020-01-27T12:55:09+03:00
Происшествия

В Туле насильник напал на несовершеннолетнюю девочку

Преступника ищут
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Фото: Архив "КП"Фото: Архив "КП"
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В Туле 26 января на улице Хворостухина неизвестный напал на несоврешеннолетнюю девочку. В настоящее время Следственным комитетом РФ по Тульской области возбуждено уголовное дело по факту совершения преступления, предусмотренного статьей «Совершение насильственных действий сексуального характера в отношении несовершеннолетней».

В данный момент ведутся активные поиски преступника.

Следственное управление обращается к гражданам за помощью в его задержании.

Приметы: на вид 20-25 лет, рост около 160-165 см, худощавого телосложения, лицо круглой формы, волосы темные средней длины, кожа смуглая.

«Просьба всем, кто обладает какой-либо информацией относительно указанного гражданина, сообщить по телефонам +7 961 147 8756 (руководитель следственного отдела по Пролетарскому району г. Тулы Щепаков Дмитрий Павлович) либо 02», - сообщает СУ СК по Тульской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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