В Туле насильник напал на несовершеннолетнюю девочку

В Туле 26 января на улице Хворостухина неизвестный напал на несоврешеннолетнюю девочку. В настоящее время Следственным комитетом РФ по Тульской области возбуждено уголовное дело по факту совершения преступления, предусмотренного статьей «Совершение насильственных действий сексуального характера в отношении несовершеннолетней».

В данный момент ведутся активные поиски преступника.

Следственное управление обращается к гражданам за помощью в его задержании.

Приметы: на вид 20-25 лет, рост около 160-165 см, худощавого телосложения, лицо круглой формы, волосы темные средней длины, кожа смуглая.

«Просьба всем, кто обладает какой-либо информацией относительно указанного гражданина, сообщить по телефонам +7 961 147 8756 (руководитель следственного отдела по Пролетарскому району г. Тулы Щепаков Дмитрий Павлович) либо 02», - сообщает СУ СК по Тульской области.