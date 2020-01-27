Тульские школьники присоединились к Всероссийскому уроку «Блокадный хлеб»
Тульские школьники присоединились к Всероссийскому уроку «Блокадный хлеб». В ходе классного часа подросткам рассказали о мужестве и трагедии мирного населения блокадного Ленинграда.
Фото: Алексей ФОКИН
Ключевой символ акции - кусочек хлеба весом в 125 грамм. Именно такая ежедневная минимальная норма была установлена зимой 1941/1942 года во время блокады.
Фото: Алексей ФОКИН
Сниженные нормы хлеба послужило тому, что многие жители города не смогли пережить этот период. Только с конца января 1942 года пайки начали понемногу увеличивать.
Фото: Алексей ФОКИН
Это произошло после того как с наступлением крепких морозов по льду Ладожского озера была проложена автомобильная трасса – легендарная «Дорога жизни».
Школьникам вручили образцы хлебных карточек, а также показали, как выглядела суточная норма черного хлеба.
ИСТОЧНИК KP.RU