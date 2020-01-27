2020-01-27T12:42:37+03:00
Общество

Тульские школьники присоединились к Всероссийскому уроку «Блокадный хлеб»

27 января - день полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады
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Тульские школьники присоединились к Всероссийскому уроку «Блокадный хлеб»Тульские школьники присоединились к Всероссийскому уроку «Блокадный хлеб»Фото: Алексей ФОКИН
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Тульские школьники присоединились к Всероссийскому уроку «Блокадный хлеб». В ходе классного часа подросткам рассказали о мужестве и трагедии мирного населения блокадного Ленинграда.

Фото: Алексей ФОКИН

Фото: Алексей ФОКИН

Ключевой символ акции - кусочек хлеба весом в 125 грамм. Именно такая ежедневная минимальная норма была установлена зимой 1941/1942 года во время блокады.

Фото: Алексей ФОКИН

Фото: Алексей ФОКИН

Сниженные нормы хлеба послужило тому, что многие жители города не смогли пережить этот период. Только с конца января 1942 года пайки начали понемногу увеличивать.

Фото: Алексей ФОКИН

Фото: Алексей ФОКИН

Это произошло после того как с наступлением крепких морозов по льду Ладожского озера была проложена автомобильная трасса – легендарная «Дорога жизни».

Школьникам вручили образцы хлебных карточек, а также показали, как выглядела суточная норма черного хлеба.

ИСТОЧНИК KP.RU

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