Тульские школьники присоединились к Всероссийскому уроку «Блокадный хлеб». В ходе классного часа подросткам рассказали о мужестве и трагедии мирного населения блокадного Ленинграда.

Фото: Алексей ФОКИН

Ключевой символ акции - кусочек хлеба весом в 125 грамм. Именно такая ежедневная минимальная норма была установлена зимой 1941/1942 года во время блокады.

Фото: Алексей ФОКИН

Сниженные нормы хлеба послужило тому, что многие жители города не смогли пережить этот период. Только с конца января 1942 года пайки начали понемногу увеличивать.

Фото: Алексей ФОКИН

Это произошло после того как с наступлением крепких морозов по льду Ладожского озера была проложена автомобильная трасса – легендарная «Дорога жизни».

Школьникам вручили образцы хлебных карточек, а также показали, как выглядела суточная норма черного хлеба.