День студента в Туле: хоккей в валенках, киберспорт и интеллектуальные игры

Праздник, уходящий корнями в царствование Елизаветы Петровны, до сих пор заставляет трепетно колотиться сердца нынешних студентов. Проставлены экзамены и зачеты, сессия позади, а значит впереди долгожданные каникулы.

Создавали настроение с помощью аквагрима.Фото: Алексей ФОКИН

День студента в Туле отметили с размахом. Основные празднования развернулись в самом сердце города — тульском кремле. Здесь собрались более 1,5 тысячи студентов вузов и колледжей региона.

В музейно-выставочном комплексе состоялся «Диалог на равных». В неформальной обстановке, что называется без галстуков, тульские политики ответили на вопросы молодежи и рассказали о своей студенческой жизни.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.tula.kp.ru/video/embed/757050" frameborder="0"></iframe> Студ-Фуд в Туле.

Сергей Егоров и Алексей Давлетшин ответили на вопросы о студенческой жизни.Фото: Алексей ФОКИН

В адрес учащихся также звучали пожелания учиться с интересом, быть открытыми новому и радоваться жизни.

Всех желающих угощали сладостями.Фото: Алексей ФОКИН

У входа в атриум работала площадка «Студ-фуд». Туляков угощали выпечкой, сладостями, горячим чаем и сбитнем.

Согревались туляки горячим чаем и сбитнем.Фото: Алексей ФОКИН

У входа в атриум работала площадка «Студ-фуд».Фото: Алексей ФОКИН

А рядом с торговыми рядами тульского кремля мастерицы плели девушкам косы.

Мастерицы плели девушкам косы.Фото: Алексей ФОКИН

Проверяли свои интеллектуальные способности ребята на площадке «Студ-квиз».

Проверяли свои интеллектуальные способности ребята на площадке «Студ-квиз».Фото: Алексей ФОКИН

Ведущими игры стали чемпионы Высшей лиги КВН (2014), представители команды «Союз» Айдар Гараев и Елена Гущина.

Многочисленная битва студенческих умов.Фото: Алексей ФОКИН

Над некоторыми вопросами туляки ломали голову.Фото: Алексей ФОКИН

На площадке работали различные мастер-классы.

В атриуме Тульского кремля все участники могли посетить арт-объекты студенческой тематики и сделать 3D фото своей команды.

Внутри зачетки - только положительные оценки.Фото: Алексей ФОКИН

Одним из самых популярных объектов стала зачетная книжка. Внутри, как и полагается, только положительные оценки.

Хоккеисты вышли на лед в валенках.Фото: Алексей ФОКИН

Было жарко и на льду Губернского катка. 19 команд от образовательных организаций Тульской области поборолись за титул чемпиона в турнире по хоккею в валенках. Вместо шайбы спортсмены использовали теннисный мяч.

Вместо шайбы - теннисный мяч.Фото: Алексей ФОКИН

Соревновались туляки также дистанционно в турнире по киберспорту. Команды в дисциплине DOTA 2. 24 на протяжении 2 дней боролись за призовой фонд в размере 100 тысяч рублей.

По окончании работы площадок награды получили победители соревнований. 27 учащихся общеобразовательных учреждений и 13 студентов образовательных учреждений среднего профессионального и высшего образования получили именные стипендии за достижения в учёбе, спорте, искусстве и общественной жизни.

Кульминацией праздника стало выступление музыкальной группы "Космос". Затем все отправились на Казанскую набережную,чтобы увидеть яркое пиротехническое шоу.