Артемий Лебедев о реставрации рукописных вывесок в Туле: История сама себя не спасет

В Туле отреставрировали дореволюционные вывески на Новых торговых рядах (в последнее время - здание военной прокуратуры на улице Советской). Их обнаружили еще летом во время реставрации здания. До этого следы надписей - названий магазинов - скрывал слой штукатурки.

За реставрацию взялись сотрудники Тульского историко-архитектурного музея (ТИАМ). Они начали фандрайзинг, пригласили московскую трудовую коммуну «Вспомнить всё». За несколько месяцев удалось восстановить надписи на трех арках.

Средства на эти цели собирали всем миром. Итоговая сумма составила более 400 тысяч рублей. Поддержал этот проект и известный российский дизайнер Артемий Лебедев.

- Приятно узнать, что реставрация рукописных надписей в Туле завершилась. Не менее приятно было поучаствовать в поддержке этого проекта. Обычно государство или город не видят смысла или не имеют бюджета на подобные мероприятия, но история сама себя не спасет, так что только неравнодушие заинтересованных сохранит наследие для потомков, - написал в своем ЖЖ блогер.