2020-01-24T17:12:43+03:00
Звезды

Тулякам представили работы художников-нонконформистов

В экспозиции представлено 63 работы московского коллекционера
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Экспозиция из частного собрания московского коллекционера и искусствоведа Валерия Дудакова включает 63 работы.Экспозиция из частного собрания московского коллекционера и искусствоведа Валерия Дудакова включает 63 работы.Фото: Алексей ФОКИН
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24 января в Выставочном зале состоялось открытие выставки «Художники 60-х». Экспозиция из частного собрания известного московского коллекционера и искусствоведа Валерия Дудакова включает 63 работы.

Фото: Алексей ФОКИН

Фото: Алексей ФОКИН

Она знакомит с искусством художников-нонконформистов. Все они стояли в стороне от официального искусства, обращаясь к опыту русского авангарда начала XX века. А именно - к супрематизму , конструктивизму и беспредметному изображению.

Фото: Алексей ФОКИН

Фото: Алексей ФОКИН

Многие из них входили в творческие группы, обьединявшие авторов, близких по своим эстетическим принципам и творческим устремлениям.

Фото: Алексей ФОКИН

Фото: Алексей ФОКИН

Гости выставки увидят работы представителей Лианозовской группы. Своё название она получила от подмосковного посёлка Лианозово, в котором существовало данное объединение. Это произведения Льва Крапивницкого, Оскара Рабина, Владимира Немухина и Николая Вечтомова.

Фото: Алексей ФОКИН

Фото: Алексей ФОКИН

Раздел графики представлен не менее известными авторами Михаилом Шемякиным, Анатолием Зверевым, Владимиром Яковлевым. Каждый из них обладает ярко выраженной индивидуальностью и неповторимостью стиля, что принесло им заслуженную славу не только в России но и за ее пределами. Дополняет выставку скульптура Эрнста Неизвестного, Вадима Сидура и Дмитрия Плавинского.

Выставка будет работать до 23 февраля.

Возрастная категория: 0+

ИСТОЧНИК KP.RU

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