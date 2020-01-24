Тулякам представили работы художников-нонконформистов

24 января в Выставочном зале состоялось открытие выставки «Художники 60-х». Экспозиция из частного собрания известного московского коллекционера и искусствоведа Валерия Дудакова включает 63 работы.

Фото: Алексей ФОКИН

Она знакомит с искусством художников-нонконформистов. Все они стояли в стороне от официального искусства, обращаясь к опыту русского авангарда начала XX века. А именно - к супрематизму , конструктивизму и беспредметному изображению.

Фото: Алексей ФОКИН

Многие из них входили в творческие группы, обьединявшие авторов, близких по своим эстетическим принципам и творческим устремлениям.

Фото: Алексей ФОКИН

Гости выставки увидят работы представителей Лианозовской группы. Своё название она получила от подмосковного посёлка Лианозово, в котором существовало данное объединение. Это произведения Льва Крапивницкого, Оскара Рабина, Владимира Немухина и Николая Вечтомова.

Фото: Алексей ФОКИН

Раздел графики представлен не менее известными авторами Михаилом Шемякиным, Анатолием Зверевым, Владимиром Яковлевым. Каждый из них обладает ярко выраженной индивидуальностью и неповторимостью стиля, что принесло им заслуженную славу не только в России но и за ее пределами. Дополняет выставку скульптура Эрнста Неизвестного, Вадима Сидура и Дмитрия Плавинского.

Выставка будет работать до 23 февраля.

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