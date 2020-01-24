2020-01-24T16:45:04+03:00
Общество

Татьянин день, или разгар зимней сессии в Туле: тест "КП"

"Комсомолка" предлагает читателям проверить знание студенческих примет
Диана СОЛДАТЧЕНКОВА
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Пройди тест с "Комсомолкой"!Пройди тест с "Комсомолкой"!Фото: Алексей ФОКИН
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Татьянин день и День студента традиционно соединены в одну дату. Так получилось благодаря тому, что после основания Московского университета при нем появился небольшой домовый храм, освященный в честь святой мученицы Татьяны. Прихожанами этой церкви в разные годы стали и Фонвизин, и Грибоедов, и Тургенев, а также Тимирязев, Пирогов и многие другие выдающиеся деятели.

Для других вузов такое учебное заведение, как Московский университет, всегда было образцовым, поэтому уже к концу XIX века день памяти святой мученицы Татьяны стал рассматриваться еще и как День студента.

А знаете ли вы?

В дореволюционные времена День студента был веселым и шумным праздником студенческой братии. В этот день толпы студентов до поздней ночи ходили по Москве с песнями, ездили, обнявшись втроем и вчетвером, на одном извозчике и горланили песни. Выпускники и преподаватели вузов Москвы собирались на день Татьяны в ресторане «Эрмитаж». Его хозяин, француз Оливье, в этот день отдавал студентам свое заведение для гуляний… Пели, говорили, кричали... Профессоров поднимали на столы...

Зная, что будут гулять студенты, работники ресторана предусмотрительно убирали из зала всю дорогую мебель, закатывали ковры, прятали посуду и предметы интерьера. А под утро швейцары мелом писали на куртках юных гуляк домашние адреса, чтобы более «подвижные» товарищи могли доставить их домой.

Так как 25 января приходится на период сессии, с этим днем связано немало суеверий, которые зародились и на протяжении столетий укоренились в студенческих кругах. Многие из них соблюдаются и по сей день. Каждый, кто был студентом, хоть раз придерживался той или иной «студенческой» приметы. На сегодняшний момент таких «правил» насчитывается около 30.

«От сессии до сессии живут студенты весело», хотя и сессия тоже скучной не бывает. Предлагаем нашим читателям тест на знание некоторых, незамысловатых, а порой и веселых, студенческих «обычаев».

ИСТОЧНИК KP.RU

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