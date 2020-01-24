Новая ведущая «Ревизорро» нагрянула с проверкой в тульское кафе

Напомним, Ксения Миллас наведалась в Тулу в ноябре. Здесь ведущая проверила кафе-бар «Блюз», гостиницу «Профит», ресторан-пивоварню «Петр Петрович», бутик-отель «Тургенев» и столовую «Кафедра».

Сейчас в сети проявился анонс нового сезона. На кадрах - словесная перепалка, которая возникла между ведущей и администрацией тульского заведения.

Какие заведения ведущая порекомендует, а какие посоветует обойти стороной станет известно после выхода передачи. Ее покажут в 8 сезоне шоу.

Отметим, что это не первое появление «Ревизорро» в Туле. Попеременно здесь побывали Елена Летучая, Ольга Романовская и Настасья Самбурска. Но далеко не все из проверенных заведений получили знак одобрения.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Ведущая нового «Ревизорро» Ксения Милас: Я не Лена Летучая. И слава богу!

Скандально-легендарное шоу возвращается в эфир (подробности)