2020-01-24T16:45:04+03:00
Звезды

Новая ведущая «Ревизорро» нагрянула с проверкой в тульское кафе

Во время съемок между ведущей и администрацией заведения вспыхнул конфликт
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Новая ведущая «Ревизорро» нагрянула с проверкой в тульское кафе. Фото: стоп-кадр видеоНовая ведущая «Ревизорро» нагрянула с проверкой в тульское кафе. Фото: стоп-кадр видео
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Напомним, Ксения Миллас наведалась в Тулу в ноябре. Здесь ведущая проверила кафе-бар «Блюз», гостиницу «Профит», ресторан-пивоварню «Петр Петрович», бутик-отель «Тургенев» и столовую «Кафедра».

Сейчас в сети проявился анонс нового сезона. На кадрах - словесная перепалка, которая возникла между ведущей и администрацией тульского заведения.

Какие заведения ведущая порекомендует, а какие посоветует обойти стороной станет известно после выхода передачи. Ее покажут в 8 сезоне шоу.

Отметим, что это не первое появление «Ревизорро» в Туле. Попеременно здесь побывали Елена Летучая, Ольга Романовская и Настасья Самбурска. Но далеко не все из проверенных заведений получили знак одобрения.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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