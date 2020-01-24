Новая ведущая «Ревизорро» нагрянула с проверкой в тульское кафе
Напомним, Ксения Миллас наведалась в Тулу в ноябре. Здесь ведущая проверила кафе-бар «Блюз», гостиницу «Профит», ресторан-пивоварню «Петр Петрович», бутик-отель «Тургенев» и столовую «Кафедра».
Сейчас в сети проявился анонс нового сезона. На кадрах - словесная перепалка, которая возникла между ведущей и администрацией тульского заведения.
Какие заведения ведущая порекомендует, а какие посоветует обойти стороной станет известно после выхода передачи. Ее покажут в 8 сезоне шоу.
Отметим, что это не первое появление «Ревизорро» в Туле. Попеременно здесь побывали Елена Летучая, Ольга Романовская и Настасья Самбурска. Но далеко не все из проверенных заведений получили знак одобрения.
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ИСТОЧНИК KP.RU