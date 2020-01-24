Тульское отделение Сбербанка провело в НИ РХТУ им. Д. И. Менделеева лекцию для студентов

Акция приурочена ко Дню студента, который отмечается 25 января. Подобные мероприятия проходят более чем в 100 вузах по всей стране.

В ходе лекции для студентов НИ РХТУ им. Д. И. Менделеева Управляющий Тульским отделением Сбербанка Сергей Ющенко рассказал о финансовом планировании, правилах ведения личного бюджета, способах получения доходов, формирования капитала. Студенты узнали, какие финансовые риски существуют и как ими можно управлять.

Управляющий Тульским отделением Сбербанка Сергей Ющенко.Фото: материалы пресс-служб

- Умение ориентироваться в финансовых инструментах – это базовый навык для наших клиентов, - подчеркнул Сергей Ющенко. - Тульское отделение активно участвует в различных проектах по повышению уровня компетенций клиентов. Мы стремимся предоставлять актуальную и необходимую информацию о продуктах и услугах финансовых рынков, о правилах их безопасного и эффективного применения.

Напомним, в декабре между Тульским отделением ПАО Сбербанк и НИ РХТУ им. Д.И. Менделеева было подписано соглашение о сотрудничестве. В рамках соглашения ведется совместная работа по подготовке выпускников вуза с целью дальнейшего трудоустройства в структурных подразделениях банка. Студентов НИ РХТУ будут привлекать на производственную и преддипломную практику. Кроме того, планируется проведение научно-практических конференций и семинаров.

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