2020-01-24T12:38:20+03:00
Происшествия

Туляк, "заминировавший" стадион, отправился в СИЗО

За мужчиной числится не только ложное сообщение, но и нападение на полицейского
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Туляк, "заминировавший" стадион, отправился в СИЗО.Туляк, "заминировавший" стадион, отправился в СИЗО.Фото: Алексей ФОКИН
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Неудачная выходка мужчины обернулась для него уголовной статьей. На минувшей неделе 50-летний туляк сообщил в полицию о ложном минировании Центрального стадиона. По предварительным данным, звонивший был пьян. Его задержали в тот же день.

Сотрудники полиции доставили мужчину в отдел для дачи объяснений по поводу его сообщения. Но находясь в одном из кабинетов, он нанес сотруднику в телесные повреждения.

Сейчас мужчина заключен под стражу. СУ СК РФ по Тульской области возбудило уголовное дело в отношении 50-летнего местного жителя по статье «Применение насилия, не опасного для жизни и здоровья в отношении представителя власти».

Предварительным расследованием уголовного дела по статье «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма» также теперь займется следственное управление: дело передано из полиции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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