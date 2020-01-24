2020-01-24T12:38:20+03:00
Происшествия

В Туле из общежития госпитализировали двух иностранных студенток

Причиной заболевания стал вирус гриппа В
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В Туле госпитализировали двух иностранных студенток.В Туле госпитализировали двух иностранных студенток.Фото: Алексей ФОКИН
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Вечером 23 января двух иностранных студенток ТГПУ им. Л.Н.Толстого госпитализировали из общежития. У девушек обнаружили признаки острой респираторной инфекции. После забора всех необходимых анализов для установления диагноза, стало ясно: причиной заболевания студенток стал вирус гриппа В.

- Вирус традиционно циркулирует в Тульской области в это время года и не вызывает тяжелых форм заболевания, - сообщили в Управлении Роспотребнадзора по Тульской области.

Сейчас состояние девушек стабильное. За ними наблюдают врачи, отметили в региональном минздраве.

24 января на территории студенческого общежития медики осматривают студентов с целью контроля состояния их здоровья.

ИСТОЧНИК KP.RU

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