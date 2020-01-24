В Туле из общежития госпитализировали двух иностранных студенток

Вечером 23 января двух иностранных студенток ТГПУ им. Л.Н.Толстого госпитализировали из общежития. У девушек обнаружили признаки острой респираторной инфекции. После забора всех необходимых анализов для установления диагноза, стало ясно: причиной заболевания студенток стал вирус гриппа В.

- Вирус традиционно циркулирует в Тульской области в это время года и не вызывает тяжелых форм заболевания, - сообщили в Управлении Роспотребнадзора по Тульской области.

Сейчас состояние девушек стабильное. За ними наблюдают врачи, отметили в региональном минздраве.

24 января на территории студенческого общежития медики осматривают студентов с целью контроля состояния их здоровья.