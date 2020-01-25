Туляки сыграли в хоккей в валенках на Губернском катке. Спортивное состязание состоялось 25 января в рамках Дня российского студенчества. На льду встретились две молодежные команды. Обе проявили волю к победе.

Фото: Алексей ФОКИН

В целом День студента празднуют в Туле широко и масштабно. В атриуме кремля состоялся "Диалог на равных".

Фото: Алексей ФОКИН

Интеллектуальная игра для молодежи прошла на площадке «Студ-квиз».

Фото: Алексей ФОКИН

У входа в атриум работает площадка «Студ-фуд». Туляков угощают выпечкой и сбитнем.

Фото: Алексей ФОКИН

Фото: Алексей ФОКИН

А рядом с торговыми рядами тульского кремля мастерицы плетут девушкам косы.