Туляки сыграли в хоккей в валенках
Туляки сыграли в хоккей в валенках на Губернском катке. Спортивное состязание состоялось 25 января в рамках Дня российского студенчества. На льду встретились две молодежные команды. Обе проявили волю к победе.
Фото: Алексей ФОКИН
В целом День студента празднуют в Туле широко и масштабно. В атриуме кремля состоялся "Диалог на равных".
Фото: Алексей ФОКИН
Интеллектуальная игра для молодежи прошла на площадке «Студ-квиз».
Фото: Алексей ФОКИН
У входа в атриум работает площадка «Студ-фуд». Туляков угощают выпечкой и сбитнем.
Фото: Алексей ФОКИН
Фото: Алексей ФОКИН
А рядом с торговыми рядами тульского кремля мастерицы плетут девушкам косы.
Фото: Алексей ФОКИН
ИСТОЧНИК KP.RU