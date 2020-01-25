2020-01-25T12:01:16+03:00
Общество

В Туле построят дублер проспекта Ленина

Ориентировочный срок завершения строительства – ноябрь 2020 года
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В Туле построят дублер проспекта Ленина.В Туле построят дублер проспекта Ленина.Фото: материалы пресс-служб
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На участке от ул. Генерала Маргелова до ул. Рязанской в Туле построят дублер проспекта Ленина.

Ширина проезжей части на участке от ул. Г. Маргелова до д. 145 по пр. Ленина составит 6,5 метров, также обустроят переезд через трамвайные пути. Вдоль всего участка и трамвайной остановки «Декоративные культуры» появится тротуар.

Строительство дублера на участке от ул. Вознесенского до ул. Рязанской подразумевает дорогу шириной 6,5 метров с примыканием к существующей автопарковке у здания по пр. Ленина, 127а, а также обустройство тротуара с пешеходным переходом через дублер ул. Рязанской в месте примыкания двух дорог.

Сейчас проект проходит госэкспертизу. После этого городская администрация подготовит необходимую документацию для проведения аукциона на право выполнения строительно-монтажных работ.

Кроме того, чтобы приступить к строительству, необходимо снять технологические ограничения владельцев инженерных коммуникаций, проходящих в зоне строительства. Эту работу завершат до 1 мая.

Ориентировочный срок завершения строительства дублера – ноябрь 2020 года.

Сейчас проспект Ленина – одна из самых загруженных транспортных артерий Тулы. Существующий дублер не справляется с нагрузкой. Дорога обрывается на ул. Вознесенского, и автомобили вынуждены вливаться в поток основного движения, создавая дополнительные проблемы.Также дублер не имеет прямого сообщения с ул. Рязанской.

ИСТОЧНИК KP.RU

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