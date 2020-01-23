Ожидает ли туляков свадебный бум?

Тенденция выходить замуж (или жениться) в красивую дату зародилась еще в 2007 году. Тогда дата 7.07.07 была на разрыв среди молодежи. Каждый год традиция поддерживается, и Тульская область - не исключение.

Несмотря на то, что 2020 год является високосным, туляков, желающих связать себя узами брака, не убавляется. Этому способствует магия чисел наступившего года: можно выбрать зеркальные даты, повторяющиеся числа.

Не только красивые даты в почете горожан, но еще и редкие - 29 февраля.Фото: Алексей ФОКИН

В погоне за красивыми цифрами в свидетельстве о браке влюбленные пренебрегают даже днем недели. Среди зеркальных дат, популярных в Тульской области в этом году, - 20.02.2020, 02.02.2020, 22.02.2020 - на субботу выпадает лишь 22 февраля.

Поженят в воскресенье

На данный момент 20 февраля в Туле захотели расписаться 20 пар. 22 февраля — ровно 22 пары. Законными супругами 2 февраля пожелали стать 12 пар.

Интересно и то, что «день четырех двоек» - 2 февраля - выпадает на воскресенье. В этот день обычно не заключают браки. Но учитывая высокий спрос и факт того, что дата является красивой, в ЗАГСе пошли на встречу тулякам и предоставили такую возможность. Все 12 мест пары заняли в момент.

Но не только красивые даты в почете горожан, но еще и редкие. В частности, 29 февраля — день, который бывает раз в 4 года.

- Дата очень популярна среди будущих молодоженов. На 29 февраля уже подано 21 заявление, - рассказала «КП-Тула» главный специалист отдела по регистрации заключения брака комитета ЗАГС Тамара Шилина.

Но можно ли считать это количество достаточным для свадебного бума? Судите сами. Для сравнения в это время года в оружейной столице в выходные дни женятся в среднем 10-15 пар. Летом спрос возрастает. В выходные количество желающих: от 20 пар и выше. Именно столько, кстати, планирует пожениться 20 июня 2020 года. Так что спрос на зеркальные даты в регионе скорее стандартный. Чего не скажешь в целом о сезонности. Летом он всегда выше.

Нумеролог: Удачных или неудачных дат не бывает.Фото: Алексей ФОКИН

Ажиотаж на специалистов

Владелец свадебного агентства Александр Родин считает, что сейчас в целом количество бракосочетаний ощутимо меньше, чем в предыдущие года:

- Я бы не сказал, что существует большой спрос на свадьбы в последние несколько лет. Это связано с тем, что сейчас как раз женятся те, кто был рожден в середине 1990-х, а это, как известно, большая демографическая яма. В целом даже, если сравнивать с 2010-2011 гг., когда женилось поколение конца 1980-х, тогда было очень много свадеб. Что касается красивых дат на сезон 2020, у нас есть несколько свадеб, которые выпадают на эти числа. Но их не больше обычного. На этот сезон у нас забронировано порядка 10-12 свадеб. Они полностью разбросаны по всему свадебному сезону.

Стоит ли будущим молодоженам стремиться пожениться в красивую дату? Точно нет. Это не только мое мнение, но и большинство свадебных специалистов и Тулы и страны. Гонка за красивой датой ни к чему хорошему обычно не приводит.

Мало того, есть еще интересная статистика. Браки, которые были заключены в красивые даты, чаще распадаются. Помните была дата 07.07.07? Количество разводов по этой дате зашкаливает! Я бы не рекомендовал молодоженам жениться в красивую дату. Это некий ажиотаж в ЗАГСах. Молодоженам также сложно будет найти хороший ресторан на красивую дату, хороших свадебных специалистов. С точки зрения увеличения бюджета такая свадьба не ударит ли сильно по кошельку. Свадебные специалисты на красивые даты не поднимают цены. Это будет обычная свадьба с обычным бюджетом. Если молодожены решили пожениться в красивую дату или есть сложности со временем, то гораздо проще обратиться к профессионалам, которые хорошо знают рынок и могут за 2-3 недели собрать хорошую свадьбу.

Кроме красоты — ничего?

То, что красивая дата для свадьбы - модный тренд - это неоспоримо. Но стоит ли за ним гнаться? Нумеролог Мила Кузина уверена, что это работает только, когда даты рассчитаны под к определенного человека. Чисел, которые были бы универсальны, для всех не бывает. Да и в целом принесет ли удачу, например, популярная дата 20.02.2020, нельзя говорить определенно. Основа для верных расчетов - даты рождения невесты и жениха.

- Удачных или неудачных дат не бывает. Все зависит от самого человека, как использовать энергии. Вот число 20 - это энергия семь, но это как принятие и почитание семьи, так и полное отвержение семейных ценностей. Дата 20.02.2020 несет энергию денег, но это как обогащение так и потеря. Выбор всегда за человеком. Красивые даты ничего кроме красоты в себе не несут, если именно с этой позиции к ним подходить. В создании семьи в большей степени имеют значения даты рождения пары. А в какой день расписываться, не все ли равно, когда люди любят друг друга, - уверена нумеролог Мила Кузина.

Впрочем, одна хорошая примета для будущих молодоженов зимой все же имеется - по одному из поверий считается, что выходить замуж (жениться) перед Масленицей - обрести благополучие в семейной жизни.