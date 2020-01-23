Сына бывшего мэра Тулы могут посадить на два с половиной года

Сегодня, 23 января, в Туле состоялся суд над сыном экс-мэра Тулы Дмитрием Прокопуком. 38-летний туляк признан виновным по ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество в крупном размере). Ему назначен срок в колонии-поселении в течение 2,5 лет, а также штраф в размере 800 тысяч рублей. Помимо этого, осуждённому запрещено участвовать в госконтрактах в течение трёх лет.

Как было установлено судом, в 1996 году отец осужденного Александр Прокопук создал ООО «Фирма Карго», а уже в 2004 году директором этой организации становится его сын Дмитрий, которому сразу же была передана вся доля уставного капитала. Спустя три года организация меняет вид деятельности и название, переименовываясь ООО СУ «Ламма».

Но прежде, в 2016 году, на электронной площадке был размещён открытый электронный аукцион на комплексное благоустройство дворовых территорий в Зареченском округе, который разместила МУ «Городская Служба Единого Заказчика». По мнению следствия, исполнитель, в лице Дмитрия Прокопука, ознакомился с условиями данного аукциона, но исполнять его честно, не припрятав ничего в карман, он не собирался. А конкретно, использовать материалы надлежащего качества и доводить работу до необходимых объёмов, не стояло в планах у осуждённого.

И вот летом 2016 года ООО СУ «Ламма» приступило к работам, бесзабвенно нарушая условия контракта, и составив ложные сведения об объемах выполненных работ, которые Прокопук подписал и сдал заказчику. Заказчик же, не зная, что фактическая стоимость и качество проделанной работы ниже предусмотренных контрактом, так же принял и подписал бумаги.

Спустя время выяснилось, что недобросовестный исполнитель прикарманил себе более 4 млн человек из заплаченных 49 млн рублей. Но все же, через какое-то время Дмитрий признался и раскаялся в содеянном и даже сотрудничал со следствием и возместил причинённый ущерб. Перед вынесение приговора сын экс-мэра Тулы попросил смягчающих условий в виде сохранения свободы, отметив, что у него старенькая мама и четверо детей, которые не достигли еще 18-летия. Прокуратура поддержала смягчающие условия и просила для подсудимого 3 года лишения свободы в колонии общего режима.

Приговор пока не вступил в силу, и у осужденного есть возможность подать апелляцию.

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