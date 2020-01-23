День студента в Туле - отмечают действующие, интересуются будущие

День студентов в нашей стране традиционно отмечается 25 января, хотя международный День студенчества празднуется 17 ноября. Такие двойные именины российские студенты получили благодаря открытию Московского университета в 1755 году.

Именно в этот день императрица Елизавета подписала указ «Об учреждении Московского университета». А всероссийским этот праздник стал уже при императоре Николае I, который повелел праздновать 25 января как день всех высших учебных заведений в стране.

Новое для будущих

Серьезных новшеств для ЕГЭ-11 в этом году не предвидится. В 2020-м для выявления нарушителей на ЕГЭ в некоторых регионах задействуют нейросеть. Она будет распознавать лица участников и следить, чтобы никто не пришел по поддельным паспортам.

Также в 2020 в первый день ЕГЭ будет не два экзамена, как раньше (география + литература), а три (добавилась информатика). Кроме того, раньше на одно обществознание выделялся целый день. А теперь этот предмет совместили в расписании с химией.

С 2020 года в ОГЭ по китайскому добавят новые форматы заданий в разделе «Аудирование». Также количество заданий в этом разделе сократили до девяти. При этом количество заданий в разделе «Чтение» уменьшилось до пяти, а в разделе

«Письмо» — увеличилось до 28 Теперь школьникам предстоит написать личное письмо, а также выполнить задания на установление соответствия позиций, представленных в двух множествах.

Также изменятся критерии оценивания некоторых заданий. В ЕГЭ по физике внесли изменение в задание 25, раньше оно было рассчитано на краткий ответ, а теперь будет предполагать развернутое решение. Кроме того, в задании на освоение элементов астрофизики теперь можно выбрать все верные ответы, а не только два, как в 2019 году. В ЕГЭ по русскому уточнили критерии оценки ответов на задание 27, а в экзамене по географии внесли изменения в критерии оценки ответов на задания с развернутым ответом 31 и 32 В ЕГЭ по истории изменили условия выставления баллов по критериям К6 и К7 в задании 25, а в ЕГЭ по обществознанию — детализировали формулировки заданий 28, 29, а также внесли коррективы в систему их оценки.

Аграрное образование в приоритете

Дорогие студенты, уважаемые коллеги!

Поздравляю всех

с Днем студента!

Олег Глотов

Сегодня я обращаюсь с поздравлениями и самыми теплыми пожеланиями к каждому, кто хранит в душе огонь творчества, жажду знаний, поиска и открытий! Будьте всегда успешны, ставьте цели и добивайтесь их. Перед вами огромный путь, путь познания - не сворачивайте с него, и тогда будет результат. Помните: дорогу осилит идущий! В добрый путь! - поздравил студентов директор ГПОУ ТО «Тульский сельскохозяйственный колледж им. И. С. Ефанова» Олег Глотов.

А наша задача как преподавателей и педагогов - показать этот путь, и мы это делаем ежедневно. Студенты колледжа обучаются по 17 специальностям и 7-и профессиям сельскохозяйственного профиля, в том числе по специальностям и профессиям, необходимым для развития сельских территорий и их инфраструктуры. В этом году в структурном подразделении колледжа слобода Коломенское Веневского района впервые будет объявлен набор студентов по специальности «Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования», входящей в ТОП-50 перспективных профессий; по рабочей профессии «Автомеханик» и по двум новым рабочим профессиям: «Овощевод защитного грунта», «Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования в сельскохозяйственном производстве». В колледже также реализуется дополнительное профессиональное образование и профессиональное обучение по 7 рабочим профессиям.

Материально-техническая база колледжа одна из лучших в регионе. Так, в 2019 году в лаборатории колледжа появился тренажер-кабина зерноуборочного комбайна от Ростсельмаша - РСМ - 161. Теперь у нас на вооружении есть и настоящий комбайн ACROS 550, что позволит студентам отрабатывать профессиональные навыки в реальных условиях.

Создание современной материально-технической базы в колледже, поддержка социальных партнеров – сельскохозяйственных предприятий Тульской области - позволили осуществить моделирование реальных производственных условий для демонстрации студентами профессиональных умений и навыков при сдаче демонстрационного экзамена, а также для подготовки и проведения регионального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia).

В ноябре 2019 года наш студент, обучающийся по специальности «Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования» занял 1-е место по компетенции «Эксплуатация сельскохозяйственных машин» и получил золотую медаль в Открытом региональном чемпионате «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) Тульской области.

Колледж является участником проекта по ранней профессиональной ориентации учащихся общеобразовательных организаций «Билет в будущее». На специально оборудованной площадке колледжа инструкторы в 2019 году проводили со школьниками ознакомительные занятия.

И это все - продолжение большого пути аграрного образования. Приходите к нам за знаниями и станьте участниками большого сообщества профессионалов сельского хозяйства.

ГПОУ ТО «Тульский сельскохозяйственный колледж им. И. С. Ефанова»

Здесь готовят профессионалов

Мы беседуем с директором Тульского филиала РАНХиГС, кандидатом социологических наук, действительным государственным советником Тульской области 2-го класса Татьяной Ивановной Разумовской:

Татьяна Разумовская

- Тульский филиал ФГБОУ ВО «Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации», осуществляющий свою деятельность с марта 2004 г., был основан по ходатайству губернатора и администрации Тульской области и города Тулы, - рассказывает Татьяна Ивановна.

В настоящее время целью деятельности филиала одного из крупнейших в России и Европе университетов является создание образовательной, научной и организационно-методической среды, обеспечивающей подготовку высококвалифицированных, конкурентоспособных управленческих кадров для государственного, общественного и частного секторов экономики, обладающих фундаментальными знаниями в экономических, управленческих и организационных науках и технологиях.

Обучение в филиале осуществляется на очной, очно-заочной и заочной формах обучения по трем направлениям высшего образования: «Государственное и муниципальное управление», «Экономика», «Менеджмент», квалификация – бакалавр. В структуре филиала создан Центр дополнительного образования «Высшая школа государственного управления», который организует профессиональную переподготовку по программе «Государственное и муниципальное управление», а также повышение квалификации государственных и муниципальных служащих, работников организаций других сфер по актуальным темам современного состояния государственного управления и экономики.

Таким образом, Тульский филиал РАНХиГС одновременно является классическим вузом и образовательной организацией, дающей право получать образование через всю жизнь: углубляя имеющиеся знания, либо получая образование по новому направлению. Данное сочетание позволяет успешно совмещать трудовую (служебную) деятельность и объективную необходимость поддерживать на должном уровне профессиональный уровень.

В Тульском филиале РАНХиГС работает «Школа молодого управленца». Мы ждем учащихся выпускных классов на бесплатные занятия. По окончании обучения выдается сертификат.

Телефон для справок: 8(4872) 55-01-98, 8-920-275-78-22 Приглашаем абитуриентов на дни открытых дверей, по адресу: г. Тула, пр. Ленина, 28, 15 февраля, 14 марта,

25 апреля, 16 мая 2020 г. в 14:00.

График работы приемной комиссии:

Понедельник-пятница - 10:00 - 17:00,

сб - 10 - 14, вс - выходной день.

Стать профессионалом своего дела

Государственному профессиональному образовательному учреждению Тульской области «Тульский колледж строительства и отраслевых технологий» в 2020 году исполнится 80 лет. Колледж – ровесник системы профессионально-технического образования в нашей стране. Сегодня это инновационное профессиональное образовательное учреждение, основной задачей которого является подготовка востребованных на рынке труда квалифицированных рабочих, служащих и специалистов среднего звена для отраслей экономики Тульского региона.

В колледже создана современная материально-техническая база. Учебные кабинеты, лаборатории и мастерские оснащены новым учебным и учебно-производственным оборудованием. База колледжа широко используется для проведения Всероссийских и региональных олимпиад профессионального мастерства. Тульский колледж строительства и отраслевых технологий является региональным координационным центром движения WorldSkills в Тульской области.

Ключевыми категориями, определяющими стратегию развития колледжа, являются «востребованная качественная услуга» и «востребованный качественный продукт». И доказательством успеха такого подхода в образовании служит признание на региональном и государственном уровне. Студенты колледжа – участники Всероссийских и региональных олимпиад профессионального мастерства награждены премией Президента Российской Федерации для поддержки талантливой молодежи – девять человек; премией Губернатора Тульской области – шесть человек.

С Днем студента!

Директор ГПОУ ТО «ТКСиОТ» Лидия Васильевна Мишкина:

Лидия Мишкина

- Студенческие годы – это самый интересный, веселый и в то же время очень ответственный этап в жизни каждого человека. В это время закладываются основы будущих профессиональных и жизненных успехов.

День студента – это праздник молодости, оптимизма, романтики и надежд! Я желаю всем нашим студентам, чтобы вы в полной мере воспользовались теми широкими возможностями, которые предоставляет вам колледж, и стали по-настоящему образованными людьми. Желаю, чтобы на пути к знаниям вам сопутствовали только победы, которые будут приближать вас к главной цели – найти свое место в жизни и стать успешными и достойными гражданами своего Отечества.

ГПОУ ТО «ТКСиОТ»

Работать в реальном секторе экономики

Владимир Салищев

Директор ГПОУ ТО «ТГМК им. Н. Демидова» Владимир Николаевич Салищев:

Колледж осуществляет подготовку специалистов для ведущих промышленных предприятий региона. Благодаря профессионализму высококвалифицированных педагогических работников колледжа учебное заведение выпустило более 15 тысяч специалистов, сотни из которых работали и работают в настоящее время в реальном секторе экономики.

В учебных корпусах размещены лаборатории, электронная библиотека, компьютерные классы, все оснащенные современным оборудованием и машинами последнего поколения, учебно-производственные мастерские, спортивный и актовый залы.

У нас можно получить дипломы станочника, радиомонтажника, сварщика, закройщика, электромонтера, освоить технологию машиностроения, металлургии, стать специалистами по монтажу и эксплуатации механического и электрического оборудования.

Совместно с социальными партнерами проводится ежегодный конкурс профессионального мастерства «Наследники Никиты Демидова», студенты участвуют в чемпионате «Молодые профессионалы» по методике WorldSkills. Это повышает интерес ребят к будущей профессиональной деятельности.

В 2016 году в структуре колледжа появился детский технопарк «Кванториум». Это площадка для подготовки будущих поколений российских ученых и ведущих инженеров, на которой школьники и студенты получат возможность развиваться в наиболее перспективных и актуальных на сегодняшний день направлениях.

Здесь можно освоить компьютерное моделирование и проектирование, познакомиться с миром микроконтроллеров и микропроцессоров, освоить схемотехнику, создать собственную компьютерную игру или приложение для своего смартфона, построить и запрограммировать робота, а также найти много новых друзей и осознанно подойти к выбору будущей профессии.

Качество подготовки молодых специалистов, востребованность выпускников являются основными критериями оценки деятельности колледжа. Ситуация на рынке труда характеризуется высокими требованиями, которые предъявляет работодатель работнику. Выдержать высокую конкуренцию на рынке труда способен только высококвалифицированный работник, знающий свое дело. Успешное профессиональное становление возможно только на основе осознанного выбора своего пути, на основе своих желаний и возможностей, стремлении преодолевать трудности, осознавать возможности своего профессионального и личностного роста.

Для решения этой задачи в колледже была создана система социального партнерства, которая состоит из взаимодействия с различными категориями социальных партнеров (ведущих промышленных и оборонных предприятий региона) и включает в себя следующие звенья: школа – колледж – предприятия – заказчики кадров – вузы. Профориентационная работа со школьниками - это одно из главных направлений нашей работы.

С социальными партнерами регулярно проводятся совместные заседания, круглые столы, на которых уточняется стратегия развития колледжа. Работодатели – заказчики кадров – принимают активное участие в образовательном процессе. Совместная деятельность всех социальных партнеров приводит к тому, что выпускник хочет: освоить специальность на высоком профессиональном уровне, стремиться быть конкурентоспособным, построить деловую карьеру.