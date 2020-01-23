В Туле начала работу выставка под открытым небом "Зима в парке"

В Туле начала работу выставка под открытым небом.

Фото: Алексей ФОКИН

Она знакомит посетителей с событиями и мероприятиями, происходившими в Центральном парке в 20 веке.

Фото: Алексей ФОКИН

Выставка получила название "Зима в парке". На ней представлены около 80 фотографий минувших лет.

Фото: Алексей ФОКИН

Их можно увидеть на большом кругу ЦПКиО им. П.П.Белоусова.

Фото: Алексей ФОКИН

Выставка продлится до конца января 2020 года.