2020-01-23T09:39:19+03:00
Звезды

В Туле начала работу выставка под открытым небом "Зима в парке"

На ней представлены около 80 фотографий минувших лет [фото]
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В Туле начала работу выставка под открытым небом "Зима в парке".В Туле начала работу выставка под открытым небом "Зима в парке".Фото: Алексей ФОКИН
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В Туле начала работу выставка под открытым небом.

Фото: Алексей ФОКИН

Фото: Алексей ФОКИН

Она знакомит посетителей с событиями и мероприятиями, происходившими в Центральном парке в 20 веке.

Фото: Алексей ФОКИН

Фото: Алексей ФОКИН

Выставка получила название "Зима в парке". На ней представлены около 80 фотографий минувших лет.

Фото: Алексей ФОКИН

Фото: Алексей ФОКИН

Их можно увидеть на большом кругу ЦПКиО им. П.П.Белоусова.

Фото: Алексей ФОКИН

Фото: Алексей ФОКИН

Выставка продлится до конца января 2020 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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