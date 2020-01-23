В Туле начала работу выставка под открытым небом "Зима в парке"
На ней представлены около 80 фотографий минувших лет [фото]
В Туле начала работу выставка под открытым небом "Зима в парке".Фото: Алексей ФОКИН
Изменить размер текста:
В Туле начала работу выставка под открытым небом.
Фото: Алексей ФОКИН
Она знакомит посетителей с событиями и мероприятиями, происходившими в Центральном парке в 20 веке.
Фото: Алексей ФОКИН
Выставка получила название "Зима в парке". На ней представлены около 80 фотографий минувших лет.
Фото: Алексей ФОКИН
Их можно увидеть на большом кругу ЦПКиО им. П.П.Белоусова.
Фото: Алексей ФОКИН
Выставка продлится до конца января 2020 года.
ИСТОЧНИК KP.RU