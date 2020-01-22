2020-01-22T17:20:24+03:00
Политика

Сергей Харитонов: "Конституция — не памятник эпохе"

Председатель Тульской областной Думы на встрече с журналистами рассказал о своем участии в составе рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию РФ
Игорь КОПЫТОВ
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Сергей Харитонов: "Конституция — не памятник эпохе"Сергей Харитонов: "Конституция — не памятник эпохе"Фото: Игорь КОПЫТОВ
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- О предложении быть в составе рабочей группы я узнал в полночь с 15 на 16 января. И уже утром был в Москве на встрече с Президентом. Искренне благодарен за предложение и доверие. Это очень ответственно. Такие этапы в жизни запоминаются.

Заседания проходят непросто. Бывают дискуссии. Это говорит о том, что к поправкам все члены рабочей группы подходят не просто формально. Видишь, что люди, за плечами которых опыт и народное признание, не под указом вписываются в работу.

Необходимо все взвесить, отточить так, чтобы поправки работали не год и не два, а десятилетиями. Конституция — это не памятник эпохе, а живой организм, который должен видоизменяться, и при этом быть эффективным. Чтобы люди понимали, что с изменением Конституции улучшается их жизнь. Это не пафос, это на самом деле так.

Да, проект поправок уже создан. То есть первые плоды нашего труда существуют. Сейчас самое важное — сохранить саму природу Конституции — это права и ответственность граждан. Неслучайно Президент сказал, что 1, 2 и 9 главы — неизменны.

Самоуправление и суверенность

- Новые поправки придают Конституции более социальное лицо?

- Действительно, впервые в самом важном государственном документе напрямую будет указано, что минимальная заработная плата не должна быть меньше прожиточного минимума. Плюс гарантируется пенсионная индексация. Я всегда был сторонником подобных шагов, и сейчас их поддерживаю. Эти темы волнуют нас с 90-х годов. Тем более весьма актуальны для нашего региона, потому что население его в целом считается достаточно пожилым. Наши люди заслужили в полной мере эти социальные гарантии.

- А вопрос суверенности?

- Закрепить приоритет Конституции в правовом пространстве России - очень правильный шаг. Это значит, что требования международного законодательства и договоров, а также решения международных органов могут действовать на территории России только в той части, в которой они не ущемляют права и свободу российских граждан.

- Насколько необходимо необходимо решать проблему разрыва между государственным и муниципальным уровнями управления?

- Закрепление статуса Госсовета позволит повысить роль губернаторов в выработке решений на федеральном уровне. А также прописать принципы единой системы публичной власти.

Президент отметил, что реальные полномочия и возможности местного самоуправления должны быть расширены и укреплены. Думаю, что следующая выборная компания в Госдуму покажет кто есть кто. Привлечение более широких масс к управлению страной — я не говорю про каждую кухарку — через общественные институты, которые созданы в Росиии, накладывает дополнительную ответственность на каждого из нас.

Да, есть статья 133, и мы приступили к ее детальному обсуждению. Тут сложность в том, что институт самоуправления есть, но на сегодняшний момент у него не хватает ресурсов — ни финансовых, ни кадровых.

Власть региональная и высшая

- Будут ли расширяться возможности регионального парламента? Возможен ли вариант к возврату народного голосования за глав муниципалитетов?

- Эта тема пока не обсуждается. Сейчас важно проработать именно те темы, которые были озвучены в послании Президента, не растекаясь при этом по всем статьям, потому что в основе у нас сейчас действующая Конституция, которая себя оправдала. В нашей стране этот основной документ государственности корректируется очень нечасто. Последние существенные поправки вносились аж в 1993 году. Получается, что наша Конституция осталась чуть ли не единственной в мире, что не менялась последние четверть века.

Не думаю, что у нас есть основания расширять полномочия парламентов субъектов. Я бы по-другому сформулировал посыл: давайте научимся пользоваться в полной мере тем, что уже есть, а уж потом думать о расширении. И вообще-то ничто не мешает в порядке законодательной инициативы вносить в Госдуму различные подобные предложения, не трогая Конституцию.

- В предложениях по поправкам был сделан акцент на высших должностных лиц — они должны не иметь иностранного гражданства, вида на жительство или иного права постоянно проживать на территории другого государства. Это так важно на текущий момент?

- Тут моя точка зрения - когда речь о суверенитете нашего государства, ответственности высшего должностного лица, правительства, министров - однозначна. Как говорится: где родился, там и сгодился. Руководитель так или иначе должен проживать там, где он работает. А иначе его не будет заботить благополучие окружающих его простых граждан. Это правильная моральная, психологическая и конституционная норма.

Народная оценка

- Завершающим этапом утверждения новой версии Конституции станет народное голосование. Как думаете, проявят ли люди в этом активность?

- Всенародное голосование — это наша национальная традиция. Это первое. Во-вторых, уже сейчас повсюду люди активно обсуждают поправки. А вот для того, чтобы было четкое и ясное понимание, для чего это делается и почему, нужно прилагать усилия. И в первую очередь наши, совместные с вами, масс-медиа. Проводить в обязательном порядке обсуждения в коллективах, регионах.

Тем не менее, я уверен, что документ будет принят не какими-то там 20 процентами населения, а гораздо более массово. Практика показыва=ает, что в такие важные исторические моменты люди активно откликаются.

- Когда же случится всенародная оценка? Звучат разные даты — 12, 26 апреля...

- Тут я так скажу. Один уважаемый человек на встрече с Президентом объявил, что в прессе озвучивают дату 26 апреля. Я потом подошел к нему и пояснил,что он был неправ в своих заявлениях, и теперь слухи его точно запишут в авторы такого предложения. А ведь, меж тем, для нашей страны - это очень трагическая дата — Чернобыльская катастрофа. Так что теперь всеобщее мнение рабочей группы — только не 26 апреля.

Более конкретного ничего сказать не могу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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