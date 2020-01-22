2020-01-22T14:59:48+03:00
Общество

В районе Красного Перекопа в Туле совместят остановку трамваев и автобусов к 1 октября

Сейчас жители не могут одновременно видеть приближающиеся автобус и трамвай
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В Туле изменят движение общественного транспорта и места остановок в районе Красного Перекопа.В Туле изменят движение общественного транспорта и места остановок в районе Красного Перекопа.Фото: Алексей ФОКИН
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На участке от пересечения ул. Кауля и Перекопской до ул. Михеева заасфальтируют участок трамвайных путей, а также выведут общественный транспорт на ул. Михеева, минуя ул. Кауля от пересечения ее с Перекопской до Тимирязева. Работы выполнят к 1 октября. Об этом сообщил глава администрации Тулы Дмитрий Миляев.

Изменения маршрутной сети позволят совместить остановку трамваев и автобусов в одном месте.

Схема

Схема

Ранее более 500 человек подписались под обращением к главе региона Алексею Дюмину. Жители района Красного Перекопа просили перенести остановку общественного транспорта. Сейчас она, по мнению туляков, расположена в неудобном месте. Жители не могут одновременно видеть приближающиеся автобус и трамвай, чтобы иметь возможность выбрать подходящий маршрут.

Схема

Схема

До этого жители осуществляли посадку/высадку на пересечении улиц Перекопской/Кауля. В прошлом году установили ограничивающие пешеходные ограждения. По маршруту следования к школе и детскому саду расположен нерегулируемый пешеходный переход. В результате остановку общественного транспорта перенесли чуть выше по ул. Кауля.

ИСТОЧНИК KP.RU

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