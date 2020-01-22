2020-01-22T14:59:48+03:00
Общество

Движение транспорта на Красном Перекопе: остановку перенесут

Также участок трамвайных путей заасфальтируют
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Движение транспорта на Красном Перекопе: остановку перенесутДвижение транспорта на Красном Перекопе: остановку перенесутФото: Алексей ФОКИН
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Решить транспортную проблему в микрорайоне Красный Перекоп планируют с помощью переноса остановки с ул. Кауля на ул. Михеева. Также участок трамвайных путей от ул. Перекопской до Михеева заасфальтируют и разрешат по нему автомобильное движение.

Напомним, на организацию движения общественного транспорта жители микрорайона Красного Перекопа пожаловались Алексею Дюмину. Их обращение было озвучено на оперативном совещании в правительстве региона.

Жители просили перенести остановку, сократить интервал движения транспорта, оборудовать дополнительный пешеходный переход. Под обращением подписались более 500 человек.

Губернатор Тульской области Алексей Дюмин поручил главе городской администрации Дмитрию Миляеву совместно с Управлением ГИБДД по Тульской области, министерством транспорта и дорожного хозяйства Тульской области в кратчайшие сроки проработать данный вопрос.

ИСТОЧНИК KP.RU

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