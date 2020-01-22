В тульском торговом центре потушили условный пожар
Сотрудники МЧС отработали четкий механизм взаимодействия, в том числе с работниками центра
Сотрудники ГУ МЧС России провели пожарно-тактические учения.Фото: Алексей ФОКИН
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22 января на базе торгово-развлекательного центра на ул. Пролетарской пожарные проводят учения.
Фото: Алексей ФОКИН
В них задействованы 4 пожарно-спасательных расчета и 1 автолестница.
Фото: Алексей ФОКИН
В числе основных задач учений - тушение пожаров на объектах с массовым пребыванием людей, взаимодействие с обслуживающим персоналом ТРЦ, изучение личным составом пожарных подразделений особенностей объекта.
Фото: Алексей ФОКИН
ИСТОЧНИК KP.RU