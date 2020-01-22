2020-01-22T09:45:44+03:00
Общество

В тульском торговом центре потушили условный пожар

Сотрудники МЧС отработали четкий механизм взаимодействия, в том числе с работниками центра
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Сотрудники ГУ МЧС России провели пожарно-тактические учения.Сотрудники ГУ МЧС России провели пожарно-тактические учения.Фото: Алексей ФОКИН
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22 января на базе торгово-развлекательного центра на ул. Пролетарской пожарные проводят учения.

Фото: Алексей ФОКИН

Фото: Алексей ФОКИН

В них задействованы 4 пожарно-спасательных расчета и 1 автолестница.

Фото: Алексей ФОКИН

Фото: Алексей ФОКИН

В числе основных задач учений - тушение пожаров на объектах с массовым пребыванием людей, взаимодействие с обслуживающим персоналом ТРЦ, изучение личным составом пожарных подразделений особенностей объекта.

Фото: Алексей ФОКИН

Фото: Алексей ФОКИН

ИСТОЧНИК KP.RU

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