2020-01-21T16:42:54+03:00
Дом. Семья

В тульском экзотариуме "окольцевали" совят

Птенцы совсем недавно появились на свет [фото]
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Птенцы прошли через процедуру кольцевания.Птенцы прошли через процедуру кольцевания.Фото: Алексей ФОКИН

В старом здании Тульского областного экзотариума пополнение. Появились на свет миловидные детеныши белоухих игрунок и птенцы сипух.

Лори Кирюша уже вышел из карантина. Фото: Алексей ФОКИН

Лори Кирюша уже вышел из карантина.Фото: Алексей ФОКИН

Совы появились в зоопарке конце прошлого года. Спустя месяц своего пребывания в новом месте пара птиц отложила 6 яиц. Из них впоследствии и вылупились птенцы.

Птенцы находятся под присмотром родителей. Фото: Алексей ФОКИН

Птенцы находятся под присмотром родителей.Фото: Алексей ФОКИН

Пока они оперяются, родители тщательно их охраняют, самец закрывает детенышей телом, распахивает крылья и угрожающе шипит при нарушении периметра своей безопасности работниками Экзотариума, которые следят за развитием малышей.

Байбак Сережа с любопытством наблюдает за посетителями зоопарка. Фото: Алексей ФОКИН

Байбак Сережа с любопытством наблюдает за посетителями зоопарка.Фото: Алексей ФОКИН

Совят увидеть в вольере можно будет в конце марта. Они уже прошли через процедуру кольцевания. Птенцам на лапку надели кольцо.

По кольцу в будущем можно будет идентифицировать птицу, как особь, разведенную в неволе. Фото: материалы пресс-служб

По кольцу в будущем можно будет идентифицировать птицу, как особь, разведенную в неволе.Фото: материалы пресс-служб

По нему в будущем можно будет идентифицировать птицу, как особь, разведенную в неволе и определить ее возраст.

Белоухие игрунки приносят потомство стабильно два раза в год. Фото: Алексей ФОКИН

Белоухие игрунки приносят потомство стабильно два раза в год.Фото: Алексей ФОКИН

Игрунки являются давними обитателями экспозиции старого здания. Они приносят потомство стабильно два раза в год.

Готовятся к окончанию адаптационного периода пара карликовых игрунок. Фото: Алексей ФОКИН

Готовятся к окончанию адаптационного периода пара карликовых игрунок.Фото: Алексей ФОКИН

Также сейчас из карантина, обязательного по прибытии в зоопарк, вышли толстые лори. Готовятся к окончанию адаптационного периода пара карликовых игрунок.

ИСТОЧНИК KP.RU

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