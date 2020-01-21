В тульском экзотариуме "окольцевали" совят

В старом здании Тульского областного экзотариума пополнение. Появились на свет миловидные детеныши белоухих игрунок и птенцы сипух.

Лори Кирюша уже вышел из карантина.Фото: Алексей ФОКИН

Совы появились в зоопарке конце прошлого года. Спустя месяц своего пребывания в новом месте пара птиц отложила 6 яиц. Из них впоследствии и вылупились птенцы.

Птенцы находятся под присмотром родителей.Фото: Алексей ФОКИН

Пока они оперяются, родители тщательно их охраняют, самец закрывает детенышей телом, распахивает крылья и угрожающе шипит при нарушении периметра своей безопасности работниками Экзотариума, которые следят за развитием малышей.

Байбак Сережа с любопытством наблюдает за посетителями зоопарка.Фото: Алексей ФОКИН

Совят увидеть в вольере можно будет в конце марта. Они уже прошли через процедуру кольцевания. Птенцам на лапку надели кольцо.

По кольцу в будущем можно будет идентифицировать птицу, как особь, разведенную в неволе.Фото: материалы пресс-служб

По нему в будущем можно будет идентифицировать птицу, как особь, разведенную в неволе и определить ее возраст.

Белоухие игрунки приносят потомство стабильно два раза в год.Фото: Алексей ФОКИН

Игрунки являются давними обитателями экспозиции старого здания. Они приносят потомство стабильно два раза в год.

Готовятся к окончанию адаптационного периода пара карликовых игрунок.Фото: Алексей ФОКИН

Также сейчас из карантина, обязательного по прибытии в зоопарк, вышли толстые лори. Готовятся к окончанию адаптационного периода пара карликовых игрунок.