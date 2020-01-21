Нападение на полицейского в Туле: по уголовному делу никому не предъявлено обвинение

24 мая 2019 года стало известно о нападении на полицейского на Орловском шоссе. Рассматривалась версия о том, что неизвестные якобы завладели табельным оружием старшего сержанта ППС и несколько раз в него выстрелили. Сотрудник ведомства получил серьезные травмы. Однако доподлинно до сих пор неизвестно, что произошло тем днем и было ли, действительно, нападение или же оно стало инсценировкой.

Вопросы о том, что произошло 24 мая и были ли найдены предполагаемые преступники «Комсомолка» адресовала руководителю СУ СК РФ по Тульской области Александру Старикову.

- На сегодняшний день те версии, которые были выдвинуты на начальной стадии - момент возбуждения и последующего расследования - ни одна из них на 100 % не отработана. Мы продолжаем отработку. Это тоже предполагает комплекс мер, усилия, ресурсы.

У нас есть ряд сомнений по тем или иным доводам потерпевшего. Мы эту работу сейчас продолжаем. Продолжаем в том числе с помощью экспертных исследований, в конце концов оценки с точки зрения нормальной общечеловеческой логики, есть и математические и химические расчеты. Когда они будут завершены, мы сможем сделать вывод: правду ли говорит нам потерпевший или что-то недоговаривает. Мы же с вами понимаем, что всегда есть дозированная искренность. Поэтому те доводы, которые на сегодняшний день выдвинуты потерпевшим, как я уже сказал, вызывают определенные сомнения, поэтому мы хотели бы их отработать, не делая скоропалительных выводов на данном этапе расследования. По данному уголовному делу никому обвинение не предъявлялось, задержаний не производилось, работа продолжается и весьма активно, - сообщил Александр Стариков.

Полицейский, получивший серьезные травмы, продолжает проходить лечение.