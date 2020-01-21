2020-01-21T14:43:11+03:00
Происшествия

Взрыв на ул. Болдина в Туле не относится к проявлению терроризма

Об этом сообщил руководитель СУ СК РФ по Тульской области Александр Стариков
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Взрыв на ул. Болдина в Туле не относится к проявлению терроризма.Взрыв на ул. Болдина в Туле не относится к проявлению терроризма.Фото: Архив "КП"
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Взрыв на ул. Болдина вызвал резонанс в ноябре минувшего года. Тогда сообщалось, что взорвался предмет, который лежал в пакете около припаркованного автомобиля. Мужчина, который взял в руки пакет, чтобы посмотреть, что находится внутри, получил незначительные травмы.

На пресс-конференции руководитель СУ СК РФ по Тульской области Александр Стариков отметил, что сегодняшняя фаза расследования уголовного дела не позволяет раскрыть все детали дела. Он также не стал говорить о мотивах преступления, а также каким способом его удалось раскрыть.

- Полученные в ходе следствия доказательства и сведения оперативно-розыскного порядка, которые мы потом трансформировали в доказательства, дают нам сегодня основания для предъявления обвинения, содержании и заключении под стражу конкретного лица. Такой человек есть. Он арестован. Ему предъявлено обвинение в покушении на убийство. Расследование дела находится в активной фазе. Оно займет несколько месяцев, - заявил руководитель СУ СК РФ по Тульской области Александр Стариков.

Александр Стариков также подчеркнул, что этот случай не относится к категории проявлений терроризма. Поэтому оснований для беспокойства жителей нет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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