Дело тульского пенсионера-мстителя: окончательную точку ставить рано

Установлено, что с 1 июня 2015 года тот готовился к убийству следователя, помощника прокурора и судьи, желая отомстить им за приговор, вынесенный его дочери за хранение наркотиков - 11 лет лишения свободы.

Согласно материалам следствия, для этого мужчина собирал и проверял информацию о местах жительства и работы работников правоохранительных органов, различные типы оружия, способы изготовления и применения взрывчатых веществ, изучал способы проникновения в помещения, приобрел ключи для открытия наружных домовых дверей. Однако свои намерения не смог довести до конца по независящим от него обстоятельствам, поскольку 25 июля 2017 года был задержан сотрудниками полиции.

Состоявшийся по данному делу в декабре 2018 года суд вынес оправдательный приговор, но уже в марте 2019 года тот был отменен судебной коллегией по уголовным делам Тульского областного суда. Причинами стали существенные нарушения уголовно-процессуального закона: сторона защиты не раз закрывала глаза на требования закона о запрете исследования данных, способных вызвать предубеждение присяжных заседателей, выходящих за пределы их компетенции, сокрытие одним из кандидатов в присяжные информации, которая могла повлиять на решение. В результате дело направили на новое рассмотрение.

20 января Пролетарский районный суд вынес новый, на этот раз обвинительный приговор 65-летнему мужчине. Коллегия присяжных заседателей вынесла единодушный вердикт: виновен за приготовление к посягательству на жизнь судьи, прокурора, следователя в связи с рассмотрением дела в суде и производством предварительного расследования, совершенному из мести за законную деятельность указанных лиц, незаконные хранение и ношение взрывчатых веществ.

Фигуранту уголовного дела назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима со штрафом в размере 10 тысяч рублей, с ограничением свободы на срок 2 года.

Приговор не вступил в законную силу.