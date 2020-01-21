Более 4 тысяч работников Тульской области не получили зарплату в 2019 году

В Тульской области 31 уголовное дело находится в производстве следователей по факту не выплаты заработной платы. В суд направлены 7 из них.

Руководитель следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Тульской области Александр Стариков отметил, что работодатели должны понимать, что по всем подобным фактам СК будет добиваться не только наказания, но и возмещения ущерба.

Что касается дел коррупционной направленности, то их количество достигло 96 в минувшем году. 66 дел направлено в суд. Весь ущерб составил более 40 млн рублей. Его покрыли, в том числе за счёт ареста имущества