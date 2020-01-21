2020-01-21T12:47:00+03:00
Происшествия

Более 4 тысяч работников Тульской области не получили зарплату в 2019 году

Об этом сообщил в ходе пресс-конференции по итогам года руководитель следственного комитета Тульской области
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Александр Стариков доложил об итогах работы за 2019 годАлександр Стариков доложил об итогах работы за 2019 годФото: Мария ВЛАСОВА
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В Тульской области 31 уголовное дело находится в производстве следователей по факту не выплаты заработной платы. В суд направлены 7 из них.

Руководитель следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Тульской области Александр Стариков отметил, что работодатели должны понимать, что по всем подобным фактам СК будет добиваться не только наказания, но и возмещения ущерба.

Что касается дел коррупционной направленности, то их количество достигло 96 в минувшем году. 66 дел направлено в суд. Весь ущерб составил более 40 млн рублей. Его покрыли, в том числе за счёт ареста имущества

ИСТОЧНИК KP.RU

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