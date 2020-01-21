На тульском «Штампе» - волна массовых сокращений. Однако работников планируют вернуть на завод обратно летом

В соцсетях уволенные делятся предположениями о грядущих перспективах, кто-то жалуется на сильно урезанные с января зарплаты.

По словам генерального директора предприятия Виктора Раца, предприятие завершило работу над специализированным узкопрофильным заказом с высокой доходностью, и в связи с этим произвело оптимизацию части коллектива. Все сотрудники были премированы и получили выплаты в полном объеме.

- Наш завод на 97 процентов работает на «оборонку», практически целиком и полностью зависит от заказов Министерства обороны РФ, - подчеркнул Рац. - В ноябре поступила информация о том, что одно из направлений производства полностью будет закрыто. Для того, чтобы завод работал, на высоком уровне, в том числе в Минобороны, решаются вопросы о его загрузке. Перспективы есть, но пока вопрос окончательно не решен, мы вынуждены были сократить около 200 работников.

В середине декабря руководство предприятия провело встречу с коллективом, на которой были даны необходимые разъяснения о ситуации. В том числе было объявлено, что планируется вернуть людей обратно, поскольку сокращенные - высококвалифицированные специалисты - станочники-универсалы и сварщики.

- Завод планирует получить новый контракт на 2021 год, - сообщил Виктор Рац. - Это позволит возобновить производство уже летом.

Вместе с тем, совершенно очевидно, что вернуть обратно всех сокращенных уже не получится. На сегодняшний день, многие из них уже устроились на другие тульские предприятия.