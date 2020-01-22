К 500-летнему юбилею тульского кремля презентуют мультфильм «Сторожевой пес Верный». Об этом говорили на оперативном совещании в правительстве региона.

Мультипликационный фильм покажут в кинотеатрах. В его основе - эпизод из жизни пса по кличке Верный, которого приютили казаки.

На совещании также было озвучено, что в учебники истории также внесут статьи об истории Тульского кремля и Большой Засечной черты, их роли и значении для формирования российского государства.