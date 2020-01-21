Генеральный директор УК «Жилхоз» Геннадий Ковальков: В планах этого года - прирастать по качеству и количеству

- Это был год упорной каждодневной работы на результат, - говорит генеральный директор управляющей компании Геннадий Ковальков. – Мы планомерно и четко решали все поставленные задачи, сохранив достойные позиции в «зеленом секторе» управляющих организаций региона. Самое главное достижение – за счет слаженной работы мы заметно повысили степень доверия со стороны жителей обслуживаемого нами жилого фонда. В конце года под наше управление перешли еще 3 дома.

- В чем главный секрет успеха?

- Это результат четкой работы всех звеньев нашей команды. Костяк нашего коллектива сложился еще в 90-е годы. Предприятие основано на базе ОАО «Жилхоз» Советского района г. Тулы, осуществлявшего техобслуживание МКД с 1977 года.

Двор на ул. Братьев Жабровых, 12 - порядок во всем!Фото: Алексей ФОКИН

От невидимой многим нашей ежедневной работы зависит быт многих людей, который мы стараемся сделать комфортнее. Сегодня УК «Жилхоз» предлагает полный спектр услуг по профессиональному управлению и техническому обслуживанию жилищного фонда. На рынке ЖКХ немного компаний, имеющих опыт работ, соизмеримый с нашим. Но не только в опыте дело. Конкурентные преимущества «Жилхоза»: инновации в работе, профессионализм команды, современная ремонтно-техническая база.

Мы располагаем техническим и кадровым потенциалом для самостоятельного выполнения функции подрядчика при осуществлении общестроительных, инженерных, электромонтажных, специализированных строительных, изоляционных, штукатурных, малярных, санитарно-технических работ. В целях минимизации и предотвращения финансовых потерь, вызванных аварийными ситуациями, компания страхует эксплуатацию опасных производственных объектов.

- Геннадий Александрович, в конце 2019 года УК «Жилхоз» впервые получила народную премию «Тульский бренд»…

- Именно так, в ходе голосования нас выбрали сами жители города, наши клиенты. Премия «Тульский бренд» ценна тем, что в ее основе лежит объективное общественное мнение. Эта награда – большая ответственность для коллектива и отличная мотивация работать еще эффективнее в наступившем 2020-ом!

Премию "Тульский бренд-2019" генеральному директору ООО "Жилхоз" Советского района г. Тулы Геннадию Ковалькову вручил глава администрации города Тулы Дмитрий Миляев.Фото: Алексей ФОКИН

- Расскажите о планах на наступивший год.

- Уверен, что потенциал компании далеко не исчерпан! В планах на этот год: прирастать по качеству предоставляемых услуг и по количеству обслуживаемых домов. Сегодня в зоне нашей ответственности 62 дома, большинство из которых – в Советском округе Тулы, но мы работаем и в других районах города. Наша цель – быть полезным еще большему числу жителей Тулы. Мы продолжим работать во взаимодействии с органами местного самоуправления, с общественными организациями, будем находиться в постоянном контакте с жителями, непрерывно мониторить состояние управляемого жилого фонда, своевременно устранять проблемы во избежание негативных последствий и аварий. По-другому нельзя, ведь клиент доверяет нам самое ценное – свое жилье. В ответ он должен чувствовать нашу самоотдачу, ответственность, стремление оперативно помочь.

- Как компания пережила январское испытание снегопадом?

- Для нас это не испытание, а рабочая ситуация. УК «Жилхоз» к зиме была готова давным-давно… К грядущему отопительному сезону мы традиционно начинаем готовиться сразу после окончания предыдущего. Перечень работ тут солидный: ремонт сетей, наладка оборудования, испытание систем теплоснабжения, проверка приборов и, наконец, получение паспорта готовности. Уже к 1 сентября «Жилхоз» подошел со 100% готовностью к предстоящим холодам.

- Геннадий Александрович! Желаем вам успешного и продуктивного года, развития и роста, реализации всех намеченных рубежей!

ООО УК «Жилхоз» Советского района г. Тулы

Тула, ул. Гоголевская, 53а, тел.: (4872) 56-51-12, 56-47-33.

gilhoz.tula@gmail.com

uk-gilhoz.ru

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