В Туле отреставрируют Успенский кафедральный собор

В областном центре восстановят Успенский собор Тульского Кремля. Работы рассчитаны на 5 лет, а также образуют археологическое окно.

Успенский собор давно построен и стоит на своём месте. Новое, что ожидает достопримечательность Тулы - это реставрация живописи. Методика реставрации живописи и иконостаса разработана и одобрена научно-методическим советом. На данный момент, уже начата реставрация по дереву и воссоздание икон.

Весной мастера приступят к расчистке и консервации живописи. В связи с ее ценностью и колоссальными объемами основные работы по реставрации продлят до 2022 года.