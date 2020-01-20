2020-01-20T16:41:36+03:00
Общество

Автохамов поприжали: в Туле водителям стали приходить первые штрафы за парковку на газонах

Таковы первые итоги принятых на четвертом заседании Тульской областной Думы поправок в региональный закон об административных нарушениях
Игорь КОПЫТОВ
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В Туле водителям стали приходить первые штрафы за парковку на газонахВ Туле водителям стали приходить первые штрафы за парковку на газонахФото: Алексей ФОКИН
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Как говорится, лед тронулся. Многолетняя борьба «безлошадных» жильцов многоэтажек за место на зеленом — а сейчас заснеженном - газоне под окнами перешла из теоретической в практическую стадию.

Жаркие споры о том, что считать газоном, а что нет, поутихли. В правилах благоустройства территории МО г. Тула дается достаточно четкая формулировка: газон - это участок земли с травяным покровом, прилегающий к различным видам покрытий и/или огороженный бордюрным камнем. Ей и руководствуются проверяющие.

Достаточно просто оставаться неравнодушными и звонить в дежурную часть УГИБДД по Тульской области Фото: Алексей ФОКИН

Достаточно просто оставаться неравнодушными и звонить в дежурную часть УГИБДД по Тульской областиФото: Алексей ФОКИН

Только за полтора месяца с начала действия обновленной версии закона, уже выявлено 138 нарушений. При этом сотрудники Управления по административно-техническому надзору администрации Тулы ежедневно проводят проводят рейды, выявляя все новые и новые факты. Так что парковаться на газонах стало делом накладным — штраф все-таки 2000 рублей.

Пока, по имеющейся информации, дважды наказанных нет, но это — дело времени, утверждают в УАТН. Потому как первое время, конечно, все адреса в городе обходятся по первому разу, но рано или поздно, маршруты будут повторяться. А народ-то у нас расточительный, за сомнительный комфорт парковаться в грязной луже, зато возле самого подъезда может и многократно получать квитанции о штрафах… Все равно выйдет дешевле, чем платить за место на официальной стоянке. Знаем, проверено.

Актуальнее становится тема тротуаров Фото: Алексей ФОКИН

Актуальнее становится тема тротуаровФото: Алексей ФОКИН

Впрочем, зимой понятие газона в глазах большинства обывателей — весьма размытое. Снежные сугробы опять же. То ли дело, что как раз актуальнее становится тема тротуаров — когда на дворе легкий морозец и гололедица, виртуозных пируэтов между припаркованных на тротуарах машин не жди. А в некоторых дворах так вообще у привычку вошло у автовладельцев ставить своих железных коней на и без того узких пешеходных дорожках. И ведь наличие высокого бордюрного камня не смущает!

Меж тем, это тоже статья. Статья 12.19 КоАП РФ «Нарушение правил остановки или стоянки транспортных средств». Согласно пункту № 3, парковка на тротуаре влечет наложение административного штрафа в размере одной тысячи рублей. И, по информации Управления ГИБДД, сотрудники регулярно выезжают по обращениям граждан на места.

Правда, тут стоит оговориться, что механизм наказания в данном случае гораздо более сложный — необходимо привлекать еще и эвакуатор. Который, к тому же, может и не пригодиться, если к моменту прибытия патруля автовладелец вдруг выйдет из дому и согласится перепарковаться по правилам… Да, составления протокола не избежать, но сама процедура может затянуться.

Поэтому показатели штрафов по линии ГИБДД гораздо ниже - за текущий год по ч. 3, ст. 12.19 КоАП РФ к административной ответственности привлечено всего 97 водителей - 39 в самом городе Туле и 58 в Тульской области.

Жаркие споры о том, что считать газоном, а что нет, поутихли Фото: Алексей ФОКИН

Жаркие споры о том, что считать газоном, а что нет, поутихлиФото: Алексей ФОКИН

Поскольку редакцию в Госавтоинспекции заверили, что отрабатываются все сигналы от граждан, то, как говорится, только активная жизненная позиция каждого из нас, обычных туляков, поможет в нелегком деле борьбы с автохамами. Достаточно просто оставаться неравнодушными и звонить в дежурную часть УГИБДД по Тульской области. И, быть может, уже в обозримом будущем порядок с парковками во дворах все же появится.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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