В Туле откроется уникальный Музейный квартал

В Туле откроется Музейный квартал, которому не будет аналогов. Основу квартала составят филиалы пяти музеев - Государственный исторический музей, Ясная Поляна, Куликово поле, музей-заповедник Поленова. Также его дополнят музей декоративно-прикладного искусства, музей истории казачества и ряд частных музеев.

Особенностью квартала станет проницаемость. Её обеспечат за счёт организации пешеходных связей Казанской набережной и ул. Металлистов и Благовещенской через музейные, общественные и частные пространства, благоустраиваемые к сентябрю 2020 года - музейная площадь, территория Покровского храма, дворовые пространства резидентов ул. Металлистов.

Общая готовность объектов - 55%. Работы ведутся у том числе ночью.