2020-01-20T16:18:33+03:00
Общество

В Туле откроется уникальный Музейный квартал

Объекты благоустроят к сентябрю 2020 года
Мария ВЛАСОВА
Поделиться:
В Туле откроется уникальный Музейный кварталВ Туле откроется уникальный Музейный кварталФото: Алексей ФОКИН
Изменить размер текста:

В Туле откроется Музейный квартал, которому не будет аналогов. Основу квартала составят филиалы пяти музеев - Государственный исторический музей, Ясная Поляна, Куликово поле, музей-заповедник Поленова. Также его дополнят музей декоративно-прикладного искусства, музей истории казачества и ряд частных музеев.

Особенностью квартала станет проницаемость. Её обеспечат за счёт организации пешеходных связей Казанской набережной и ул. Металлистов и Благовещенской через музейные, общественные и частные пространства, благоустраиваемые к сентябрю 2020 года - музейная площадь, территория Покровского храма, дворовые пространства резидентов ул. Металлистов.

Общая готовность объектов - 55%. Работы ведутся у том числе ночью.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Под Тулой хотели похитить часть водопровода
Достроят ли в Туле теннисный центр в Пролетарском парке?
Достроят ли в Туле теннисный центр в Пролетарском парке?
С главной площади Тулы убирают новогоднюю ёлку
В Тульской области неизвестные упаковали бездомную собаку в мешок
Полиция задержала подозреваемого в смерти 15-летнего туляка
В Тульской области задержали молодого человека, проломившего подростку череп
Жителя Тульской области по пути из соседнего региона задержали с героином
В Туле на пересечении ул. Мосина и Лейтейзена не поделили дорогу «Лада» и «KIA»
20 января в Туле остались без воды дома на ул. Демонстрации и Пушкинской
В Тульской области «Volkswagen Polo» въехал в дерево: пострадали двое
В Туле на улице Станиславского 56-летняя женщина угодила под колеса "ВАЗа"
В Туле представитель цыганского этноса разбил стекла остановочного павильона
Погода в Туле 20 января: + 1 градус и сильный ветер
В Туле на пр. Ленина столкнулись маршрутка и легковушка
Хоккеисты тульской области на равных сыграли с липчанами
Управляющим компаниям Тулы грозят солидные штрафы
В Басово-Прудном на южной окраине Тулы ограничат скорость
Баскетболисты тульского «Арсенала» удачно сыграли на выезде
Тулячка врезалась в забор