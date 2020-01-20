Что готовят к 500-летию Тульского Кремля
В Туле идет активная подготовка к юбилейному событию региона
Большая Засечная черта отметит 500-летие Тульского КремляФото: Алексей ФОКИН
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В правительстве региона на оперативном совещании обсудили подготовку к празднованию 500-летия Тульского Кремля как начала Большой Засечной черты.
В каждом городе большой засечной черты пройдут мероприятия в рамках празднования «Лето 500-летия Тульского Кремля». Кульминация всех мероприятий будет в сентябре.
Якорными событиями празднования 500-летия Тульского Кремля станут гала-концерт Мариинского театра под управлением Гергиева, выступление ансамбля им. Александрова Минобороны РФ, показы ведущих Московских театров.
ИСТОЧНИК KP.RU