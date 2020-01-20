Настоящие мастера тульского слова

Торжественная церемония награждения победителей прошла в атриуме Тульского кремля и собрала представителей всевозможных региональных СМИ — от печатных до теле-, -радио и интернет-изданий.

Всего в 2019 году на конкурс было подано более ста творческих работ и проектов, в том числе 39 - в специальной номинации «Земля силы и талантов», которая была учреждена в 2016 году по личной инициативе губернатора Тульской области Алексея Дюмина. Приветствуя лауреатов и призеров премии, он поздравил всех журналистов с Днем российской печати и поблагодарил их за работу:

Губернатор тульской области открыл церемониюФото: Игорь КОПЫТОВ

- У нас впереди большой насыщенный год - это и 75 лет Победы в Великой Отечественной войне, и 500-летие возведения Тульского кремля как начала создания засечной черты, и 640 лет Куликовской битвы, и много другое. Поэтому тем и событий для ваших работ, обещаю, будет много. Тульская область - земля силы и талантов. Так было, так есть и так будет всегда. Быть журналистом – это призвание и большая ответственность. Благодарю вас за верность своему делу.

Холдинг «Медиа-Тула», выпускающий газеты «Центр71» и «Комсомольская правда - Тула», стал победителем в специальной номинации «Земля силы и талантов. Пряник года» за ежегодный проект «Тульский бренд». В этой номинации отмечают заслуги средств массовой информации, которые по собственной инициативе организовали и провели общественно значимую акцию или мероприятие, выйдя за рамки своих основных уставных функций.

Достойная наградаФото: Игорь КОПЫТОВ

Отметим, премия «Тульский бренд» - поистине народная, потому как в ее основе лежит мнение простых горожан, которые отмечают в разных сферах деятельности конкретных производителей, градообразующие предприятия, продукты питания, места отдыха, - все то, что по их мнению, является визитной карточкой, брендом нашего города.

При этом существует сразу несколько вариантов выражения предпочтений - можно заполнить анкету на сайте www.n71.ru, поучаствовать в опросах на улицах города, заполнить анкету в киосках «Пресса» и даже на крупных предприятиях региона. По итогам проводится ежегодная торжественная церемония, которая в минувшем году состоялась уже в шестой раз. В 2019 году почетный знак "Тульский бренд" получили 53 компании в 12 номинациях: «Оборонные предприятия», «Финансы и страхование», «Промышленные и производственные предприятия», «Сельскохозяйственные предприятия», «Пищевая промышленность», «Строительство и реставрация», «Сфера услуг», «Транспортные услуги и Автомобили», «Медицина», «Образование», «Обеспечение ресурсами населения и ЖКХ», «Общественные организации и Культура». В 2019-м году свое мнение выразили более семи тысяч человек.

Награду получает генеральный директор "Медиа-Тула" Павел КопенюгинФото: материалы пресс-служб

Награду из рук председателя жюри конкурса «Мастера тульской журналистики» Екатерины Толстой получил генеральный директор холдинга «Медиа-Тула» Павел Коренюгин.

- Нам очень приятно получить такую почетную награду за народную премию «Тульский бренд», - отметил он. - Если говорить о роли таких мероприятий на медиа-пространстве, то это не только высокая оценка работы журналиста, но и стимул к дальнейшей самореализации в профессии.

Победа в номинации в номинации «Земля силы и талантов. Пряник года» - не первая подобная награда для нашего холдинга на «Мастерах тульской журналистики». Мы регулярно становимся лауреатами. Наш проект «Голодный шпион» газеты «Центр71» в 2017 году также был отмечен в номинации «Земля силы и талантов. Пряник года». А годом позже еще одно наше издание - «Комсомольская правда» - Тула» получило награду за масштабный опен-аир Фестиваль семейной рыбалки.

На мой взгляд, это уже хорошая традиция, когда СМИ выходят за пределы просто медийного пространства, а становятся организаторами массовых мероприятий. И, безусловно, заслуга в получении любой нашей награды принадлежит всему коллективу. Потому как все наши проекты длятся практически год, и в них так или иначе задействованы все сотрудники нашей компании, каждый вносит свой вклад. Большое спасибо всем им за это! , - рассказывает Павел Коренюгин. - Мы и впредь будем продолжать как эти проекты, так и создавать новые. А что касается читателей, то каждый найдет на наших медиаплощадках интересную для себя информацию.

редактор "золотого квадрата" Эльвира ГафинаФото: Игорь КОПЫТОВ

На нынешней церемонии «Мастера тульской журналистики» впервые было отмечено и глянцевое издание холдинга «Медиа-Тула» - журнал «Золотой квадрат». Его главный редактор Эльвира Гафина удостоена специального приза в номинации «Лучший журналист печатного СМИ» за статью «Книги счастливого детства».

- Мне очень приятно оказаться в числе призеров. Кажется, я занимаюсь журналистикой всю сознательную жизнь. В школе была участницей студии "Классное ТВ", делала сюжеты, была редактором школьной газеты. Потом поступила на кафедру журналистики ТулГУ. Одногруппники меня называли «девушкой, которая задает много вопросов», - призналась она. - Я сама из многодетной семьи, поэтому тема детства мне особенно близка. Статья "Книги счастливого детства", которую я отправила на конкурс, была написана после ежегодного трехдневного фестиваля детской книги «ЛитераТула». Я хотела сделать не просто репортаж, а проанализировать современную детскую и подростковую литературу через общение с авторами. Осветить, что читать ребятам из мира гаджетов, ведь детская литература не заканчивается на Агнии Барто и Корнее Чуковском.

зал атриума был полонФото: Игорь КОПЫТОВ

Лауреатов и призеров регионального конкурса «Мастера тульской журналистики» награждали и поздравляли в этот день представители законодательной и исполнительной власти города и области, работники культуры, представители жюри конкурса.

Так, председатель Тульской областной Думы Сергей Харитонов подчеркнул, что конкурс стал традиционным, а своими репортажами местные СМИ подчеркивают уникальность земли тульской, создают особое настроение. Его первый заместитель, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Николай Воробьев, в свою очередь, отметил, что именно из местных изданий бумажных и электронных, телевидения и радио жители региона узнают все самые важные новости, а критические материалы задают власти предержащим новые направления для дальнейшей работы.

- За несколько лет, наряду с медиафорумом, конкурс «Мастера тульской журналистики» стал значимым событием в жизни нашего региона, - признал председатель правительства региона Валерий Шерин.

И это, действительно так, согласилась с ним глава Тулы Ольга Слюсарева, подчеркнув, что все собравшиеся в зале - по праву настоящие мастера своего дела, помогающие властям всегда находить общий язык с обычными людьми. А глава городской администрации Дмитрий Миляев добавил, что конкурс не только отмечает лучших в своей профессии, но и стимулирует молодежь, приходящую работать в СМИ, к тому, чтобы стремиться быть замеченными и отмеченными, пошутив: «Я в общем-то всегда завидовал журналистам, потому что у вас оперативная и креативная работа. Впрочем, теперь и у меня такая же. Получается, мы с вами на равных».

Добрые слова в адрес представителей региональных и районных телекомпаний, радиостанций и печатных изданий также звучали из уст директора музея-усадьбы Л.Н. Толстого «Ясная Поляна», председателя жюри конкурса «Мастера тульской журналистики» Екатерины Толстой, председателя регионального отделения Российского исторического общества Елены Симоновой, генерального директора областного объединения «Историко-краеведческий и художественный музей» Романа Гаврилина.