В Туле продолжают искать сбежавшего маисового полоза. Напомним, на минувших выходных его обнаружила в туалете вернувшаяся после нескольких дней отсутствия хозяйка квартиры. Женщина в испуге покинула жилье, а ее сын срочно вызвал специалистов. Однако к их прибытию змея уже уползла.

Предполагается, что маисовый полоз попал в квартиру на ул. Серебровской через вентиляцию. Он не опасен, а потому при встрече с ним его стоит накрыть ведром или другой емкостью и сообщить о найденном пресмыкающемся в экзотариум.

Так и сделали в конце прошлого года сотрудники обувного магазина, когда повстречали полоза в аналогичных условиях. Однако до сих пор хозяина змеи не нашли.

- После того, как стало известно о случившемся сотрудник экзотариума выехал на место происшествия. Однако змею не удалось обнаружить. Были даны рекомендации: как вести себя при встрече с ней, а также оповестить всех соседей. Маисовый полоз не опасен для людей. Его побег чреват для него самого: полоз может подхватить грибок. Что касается, змеи, найденной ранее в обувном магазине, то сейчас она находится на карантине. Он длится 40 дней. Хозяин полоза так и не нашелся. После того как карантин закончится, будут подготовлены ветеринарные документы и полоза определят к другим змеям, - рассказала «КП-Тула» заведующая отделом развития ГУК ТО "Тульский областной экзотариум" Елена Курлыкова.