Водитель "Газели" уснул за рулем и устроил ДТП на дороге «Тула-Новомосковск»
В аварии пострадали два человека
В ДТП на дороге «Тула-Новомосковск» пострадали двое.Фото: Алексей ФОКИН
Изменить размер текста:
20 января в 9:15 на 9 км дороги «Тула-Новомосковск» произошло ДТП. 40-летний водитель на автомобиле "Газель", по предварительной информации, уснул за рулем.
УГИБДД УМВД России по Тульской области
После этого он выехал на встречку и столкнулся с автомобилем "Киа", за рулем которого находился 34-летний мужчина.
Фото: УГИБДД УМВД России по Тульской области
В результате ДТП оба водителя были госпитализированы в больницу. Они получили травмы различной степени тяжести, уточнили в УГИБДД УМВД России по Тульской области.
ИСТОЧНИК KP.RU