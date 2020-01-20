2020-01-20T14:08:10+03:00
Происшествия

Водитель "Газели" уснул за рулем и устроил ДТП на дороге «Тула-Новомосковск»

В аварии пострадали два человека
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В ДТП на дороге «Тула-Новомосковск» пострадали двое.В ДТП на дороге «Тула-Новомосковск» пострадали двое.Фото: Алексей ФОКИН
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20 января в 9:15 на 9 км дороги «Тула-Новомосковск» произошло ДТП. 40-летний водитель на автомобиле "Газель", по предварительной информации, уснул за рулем.

УГИБДД УМВД России по Тульской области

УГИБДД УМВД России по Тульской области

После этого он выехал на встречку и столкнулся с автомобилем "Киа", за рулем которого находился 34-летний мужчина.

Фото: УГИБДД УМВД России по Тульской области

Фото: УГИБДД УМВД России по Тульской области

В результате ДТП оба водителя были госпитализированы в больницу. Они получили травмы различной степени тяжести, уточнили в УГИБДД УМВД России по Тульской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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