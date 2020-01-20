Водитель "Газели" уснул за рулем и устроил ДТП на дороге «Тула-Новомосковск»

20 января в 9:15 на 9 км дороги «Тула-Новомосковск» произошло ДТП. 40-летний водитель на автомобиле "Газель", по предварительной информации, уснул за рулем.

УГИБДД УМВД России по Тульской области

После этого он выехал на встречку и столкнулся с автомобилем "Киа", за рулем которого находился 34-летний мужчина.

Фото: УГИБДД УМВД России по Тульской области

В результате ДТП оба водителя были госпитализированы в больницу. Они получили травмы различной степени тяжести, уточнили в УГИБДД УМВД России по Тульской области.