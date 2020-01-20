Стодневка Ольги Слюсаревой: Быть мэром – это и честь, и одновременно огромная ответственность

- Я не раз говорила, что быть мэром – это и честь, и одновременно огромная ответственность. Важно принимать взвешенные решения, оправдать доверие избирателей, коллег, - подчеркнула Ольга Слюсарева. - От упорства, трудолюбия и профессионализма каждого из нас, а не только народных избранников, сегодня зависит то, каким будет наш город в дальнейшем. Можно с гордостью отметить, что Тула становится более комфортной и благоустроенной. В городе успешно реализуются программы по масштабному ремонту дорог, благоустройству городских территорий, дворов, образовательных и спортивных объектов.

Крайне важно, что все эти преобразования происходят при активном участии жителей. Именно они определяют приоритеты и направления деятельности органов местного самоуправления. Власть должна быть открытой, отвечать на запросы людей, оперативно решать задачи, которые ставятся туляками, научиться говорить с людьми на одном языке и слышать их. Ведь только совместные инициативы жителей и умелой работы органов власти позволят нам успешно решать вопросы развития города и области в целом, реализовать национальные проекты.

- Расскажите подробнее о работе городской Думы нового созыва. Как велась работа первые три месяца?

- В целом проведено шесть заседаний Думы. Принято порядка ста решений, многие из которых социально значимы и важны для развития города. Отмечу, что все вопросы перед вынесением на Думу рассматриваются и детально прорабатываются на заседаниях постоянных комиссий.

Было организовано и проведено более 50 публичных слушаний и общественных обсуждений по градостроительным вопросам, по внесению изменений в Устав муниципального образования, правила благоустройства города.

За отчетный период депутаты Тульской городской Думы приняли решения об установке шести мемориальных досок знаменитым тулякам. В частности, актрисе театра кукол Тамаре Долговой, Героям Советского Союза, летчикам Сергею Долгушину, Александру Синицыну, Николаю Худякову, Алексею Рогожину, ученому Сергею Токареву.

Повышая качество жизни

- Насколько известно, сейчас в городе разрабатывает долгосрочную стратегию социально-экономического развития Тулы на ближайшие годы. На что делается основной упор?

- Эта программа должна стать реальным планом мероприятий по улучшению качества жизни туляков. Особое внимание будет уделено развитию Большой Тулы, где условия жизни по-прежнему отстают от качества жизни в центре города.

В числе приоритетных целей на ближайшие годы - снижение аварийности в сфере ЖКХ, развитие транспортной инфраструктуры, увеличение объемов жилищного строительства и продолжение программы переселения из аварийного жилья, привлечение инвестиций.

Стратегия позволит решить наиболее болевые проблемы. Такие, как например замена ветхих коммунальных сетей. Уже сегодня в их модернизацию вкладываются серьезные средства. От аварийного ремонта мы постепенно переходим к комплексному. В ближайшие три года будет заменено около 30 км водопроводных сетей.

Так, заменен самый аварийный участок водовода в Пролетарском округе. Завершены работы на Медвенско-Осетровском водозаборе, где чаще всего происходили аварии. На эти цели потратили 115 млн руб.

Работы в этом направлении продолжаются. В поселке Барсуки будет введен в эксплуатацию новый водопровод по программе «Чистая вода». На Медвенско-Осетровском водозаборе идет перекладка двух участков магистрального водопровода общей протяженностью около 10 километров. В 2020 году запланирован ввод в эксплуатацию новой станции обезжелезивания в поселке Обидимо. Две станции обезжелезивания построят в селе Алешня и поселке Плеханово.

- В минувшем году Тула вошла в тройку самых благоустроенных городов России с населением до миллиона человек. То есть это свидетельствует о масштабной работе по благоустройству. В этом году планка будет выдержана?

- Комфортная среда проживания – важный показатель уровня качества жизни. Напомню, активное благоустройство дворовых территорий началось в Туле в 2017 году, и за это время проект заслужил доверие жителей, они принимают в нем непосредственное участие: от стадии голосования за объекты до их приемки. Благоустраиваются как дворовые территории, так и городские пространства.

В 2019 году обустроены 61 двор и два общественных пространства на общую сумму 257 млн рублей.

В этом году включены в план еще 58 дворов. Также продолжится благоустройство Кировского сквера и будет возрождена Аллея фонтанов на проспекте Ленина.

О финансах

- Каким на ваш взгляд получился сверстанный в декабре бюджет города на 2020 год?

- Доходы предусмотрены в сумме 16,6 млрд рублей, расходы – 17,6 млрд рублей. Сам проект бюджета сформирован на основе 25 муниципальных программ, на которые предусмотрено порядка 90% всех расходов и охватывают все направления и сферы деятельности муниципального образования.

Бюджет по традиции сохраняет социальную направленность. Больше половины его приходится на финансирование социальной сферы – образование, культуру, спорт.

Отличие бюджета нынешнего года от предыдущих в большой инвестиционной составляющей. Это порядка 1,6 млрд рублей. В перечне грядущего строительства и модернизации - около 40 объектов – детские сады, школы, спортивные объекты, объекты коммунальной и транспортной инфраструктуры, в том числе мост через Упу и дорога в Северной мызе.

На реализацию четырех нацпроектов и шести региональных программ в 2020-2022 годах заложено три миллиарда рублей.

- Насколько тесно удается взаимодействовать с жителями города при решении социальных проблем?

- Если говорить о «Народном бюджете», то проект полностью оправдывает свое название. Это программа, которая, действительно, объединила власти и жителей в решении насущных вопросов. Одни из недавних примеров – ремонт дороги в деревне Волоть. Здесь жители ждали ремонта более 30 лет. Я лично выезжала на приемку, общалась с туляками. Они очень довольны ремонтом.

В 2019 году по «Народному бюджету» в Туле реализованы 55 проектов. Сумма финансирования составила 120 миллионов рублей. По итогам конкурсного отбора победителями на 2020 год стали 93 проекта, с объемом финансирования более 193 миллионов рублей.

Это передовой опыт в стране, нас не раз приводили в пример другим регионам.

Работа в команде

- Не сожалеете о переходе из спорта в строй чиновников?

- Не в моих привычках о чем-то жалеть. Кардинально в моей жизни ничего особо не изменилось. Спортивная привычка планировать все мне и сейчас очень помогает на посту мэра. Конечно же, работа забирает огромное количество времени, и хотелось бы больше проводить времени с детьми и семьей...

- Что сложнее: готовиться к соревнованиям или управлять думой?

- В спорте мои наставники научили меня тому, чтобы выкладываться полностью в поставленных перед тобой задачах. И неважно, каков их масштаб. Так что я и сейчас в Думе стараюсь отдаваться работе по полной. Другое дело, что в силу спортивной привычки мне легче и проще решить проблему сразу, а не раздумывать долго над стратегией.

- А как вы считаете, у нас в городе обстоят дела со спортом?

- В Туле спорт всегда был на высшем уровне. Много чемпионов Олимпийских игр, в последние годы построено много спортивных объектов, и они продолжают строиться. И это радует, потому что надо и дальше развивать детский спорт, ибо все начинается с детства. Здоровье наших детей - это здоровье всей нации. С каждым годом увеличивается число сдавших нормы ГТО. На сегодняшний день получивших золотой знак у нас более трех тысяч человек. Многие из них подтвердили свои достижения не единожды, а более десятка имеют по три золотых знака ГТО.

- О чем мечтаете для себя и Тулы?

- Сама я мечтаю об еще одной олимпийской медали. А для города хочется, конечно же, процветания. И мы, народные избранники, просто обязаны приложить к этому максимум усилий. Я привыкла работать в команде – это у меня еще со спорта. Хорошо, когда есть с кем посоветоваться. В нынешней городской Думе не только молодые депутаты, но и те, кто уже не раз оправдывал доверие избирателей. Было бы странно опираться в решении важных вопросов только на собственное мнение.