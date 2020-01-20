Тысячи жителей Тульской области приняли участие в Крещенских купаниях
Студеная вода и легкий мороз нипочем, если идет речь об укреплении тела и духа. В ночь с 18 на 19 января туляки приняли участие в Крещенских купаниях. Считается, что именно в это время вода приобретает целебные свойства.
В купаниях в Центральном парке приняли участие порядка 2 тысяч человек.Фото: Алексей ФОКИН
Всего в регионе утвердили 35 мест для купаний. 3 из них — в областном центре. При этом, где будут проводиться купания в Центральном парке стало известно только накануне Крещенского Сочельника.
Момент погружения многие верующие снимали на камеру.Фото: Алексей ФОКИН
Все дело в том, что аномально теплая погода в этом году внесла коррективы в проведение мероприятия. Вместо привычных иорданей, вырубленных во льду, в парке организовали проведение обряда в границах детской зоны на среднем пруду.
В парке организовали купания в границах детской зоны.Фото: Алексей ФОКИН
Тем не менее, желающих окунуться было предостаточно. Купания стартовали после водосвятного молебна 18 января и продолжались до 02.00 19 января. По предварительным оценкам, в них приняли участие порядка 2 тысяч человек.
Купания стартовали после водосвятного молебна.Фото: Алексей ФОКИН
Для удобства посетителей установили обогреваемые шатры для переодевания. Рядом расположилась полевая кухня с бесплатным угощением «солдатской» гречневой кашей.
Спасатели в специальных костюмах следили за безопасностью верующих как на льду, так и в воде.Фото: Алексей ФОКИН
За безопасностью тех, кто решился окунуться в прорубь, следили спасатели, полицейские и медики. При этом спасатели в специальных костюмах находились как на льду, так и в воде.
Туляки согревались «солдатской» гречневой кашей.Фото: Алексей ФОКИН
ИСТОЧНИК KP.RU