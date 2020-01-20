2020-01-20T09:16:43+03:00
Происшествия

В Туле на ул. Лейтейзена из горящей квартиры спасли двоих детей

Причина пожара устанавливается
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В Туле на ул. Лейтейзена из горящей квартиры спасли двоих детей.В Туле на ул. Лейтейзена из горящей квартиры спасли двоих детей.Фото: материалы пресс-служб
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19 января в Туле на ул. Лейтейзена загорелась квартира. Сообщение о пожаре поступило на пульт диспетчера службы спасения в 18:35.

На место происшествия незамедлительно выехали 4 пожарных расчета и автолестница для работ на верхних этажах здания.

По прибытии через 3 минуты пожарные приступили к ликвидации горения. С огнем удалось справиться через 10 минут.

Звенья газодымозащитных служб спасли 6 человек, в том числе 2 детей. Их вывели по лестничным маршам с применением дыхательных аппаратов.

В результате происшествия никто не пострадал. Выгорела кухня, закоптились стены и потолок по всей площади квартиры. .

Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось 20 человек и 5 единиц техники, сообщили в ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU

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