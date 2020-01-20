В Туле на ул. Лейтейзена из горящей квартиры спасли двоих детей
19 января в Туле на ул. Лейтейзена загорелась квартира. Сообщение о пожаре поступило на пульт диспетчера службы спасения в 18:35.
На место происшествия незамедлительно выехали 4 пожарных расчета и автолестница для работ на верхних этажах здания.
По прибытии через 3 минуты пожарные приступили к ликвидации горения. С огнем удалось справиться через 10 минут.
Звенья газодымозащитных служб спасли 6 человек, в том числе 2 детей. Их вывели по лестничным маршам с применением дыхательных аппаратов.
В результате происшествия никто не пострадал. Выгорела кухня, закоптились стены и потолок по всей площади квартиры. .
Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось 20 человек и 5 единиц техники, сообщили в ведомстве.
ИСТОЧНИК KP.RU