17 января в Туле на Губернском катке покажут спектакль «Золушка» при участии фигуристов Областной комплексной спортивной школы олимпийского резерва и детско-юношеской спортивной школы «Виктория». Представление стартует в 18:00. Его смогут посмотреть все желающие абсолютно бесплатно.

- Проведение зимнего спектакля на льду стало доброй традицией. Он состоится на Губернском катке в 3 раз. В прошлом году проводился спектакль «Спящая царевна». В этом году мы ждем спектакль «Золушка». Это интересная постановка. Ее проводит областная федерация фигурного катания. На лед выйдут более 60 участников в возрасте от 6 до 23 лет. Мы уверены, что спектакль придется в очередной раз по вкусу нашим маленьким зрителям, - отметил заместитель председателя комитета Тульской области по спорту Александр Россихин.

Такие представления традиционно востребованы у туляков. В прошлом году более 1 тысячи зрителей побывали на спектакле «Спящая царевна». В этом — ожидают не меньшее число. Спектакль покажут не только в Туле. «Золушку» увидят и жители Новомосковска.