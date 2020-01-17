2020-01-17T10:22:04+03:00
Происшествия

В Тульской области загорелось здание зернового склада

Причина пожара устанавливается
Диана СОЛДАТЧЕНКОВА
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Фото: МЧС России по Тульской областиФото: МЧС России по Тульской области
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Утром 17 января в 04:55 в Ясногорске на ул. Советской в здании зернового склада произошел пожар. На место незамедлительно выехали три пожарных расчета.

Локализовать огонь пожарным удалось в 06:27, а справиться с открытым горением - только в 07:25. В результате происшествия сгорела кровля на площади 500 кв. м. Обошлось без пострадавших.

Для ликвидации последствий от МЧС привлекалось 27 человек и 7 единиц техники. Причина пожара устанавливается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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